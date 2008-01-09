253 تعاونی مسکن مهر در کردستان به ثبت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مدیرکل تعاون کردستان، صبح امروز در جلسه تامین مسکن استان با اعلام این خبر افزود: از آغاز طرح مسکن مهر در کشور تاکنون، 253 تعاونی با 20 هزار و 747 عضو در استان کردستان به ثبت رسیده اند.

امیر میمنت آبادی ادامه داد: از این تعداد، 236 تعاونی با بالغ بر 20 هزار عضو جهت عقد قرارداد و واگذاری زمین به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: از میان 236 تعاونی معرفی شده به سازمان مسکن و شهرسازی تاکنون، کار عقد قرارداد واگذاری زمین به 119 تعاونی به پایان رسیده است.

مدیرکل تعاون استان کردستان بیان داشت: 119 تعاونی که کار واگذاری زمین به آنها به اتمام رسیده، آماده شروع عملیات خاک برداری هستند اما به دلیل برودت هوا، عملیات ساخت و ساز هم اکنون امکانپذیر نیست.

میمنت آبادی خاطرنشان کرد: تمامی سهیمه استان کردستان در ساخت مسکن مهر در سال جاری محقق شده است و ما در حال بررسی پرونده های جدید و افراد واجد شرایط هستیم.