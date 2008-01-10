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۲۰ دی ۱۳۸۶، ۹:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

1,5میلیون زن در کشور سرپرست خانوار هستند

1,5میلیون زن در کشور سرپرست خانوار هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر کشور در امور بانوان، میزان زنان سرپرست خانوار در کشور را یک میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرد.

فرشته ساسانی در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه و جشنواره ملی زنان نام آور و نان آور منطقه غرب کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: بخشی از این زنان از طریق سازمانها و نهادهای دولتی حمایت می شوند و تعدادی دیگر از این زنان نیز در صف انتظار قرار دارند.

مدیرکل امور بانوان وزارت کشور افزود: در کشور عده ای از زنان سرپرست خانوار وجود دارند که به دلیل عدم مراجعه به مراکز دولتی، آمار مشخصی از آنان موجود نیست و یکی از اهداف اصلی ما در امور بانوان وزارت کشور شناسایی و معرفی این افراد به عنوان الگویی بزرگ در جامعه است.

ساسانی خاطرنشان کرد: توانمندسازی زنان در همه حوزه ها از جمله اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی یکی دیگر از مهمترین برنامه های مرکز امور بانوان به شمار می رود که حضور و مشارکت گسترده بانوان در انتخابات آینده مجلس، یکی از بهترین عرصه ها برای بروز این توانمندی ها به شمار می رود.

وی بر حضور پرشور بانوان در انتخابات تاکید و اظهار امیدواری کرد: بانوان علاوه بر حضور پرشور در انتخابات بتوانند چندین کرسی مجلس هشتم را نیز به دست آورند.

کد مطلب 618053

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