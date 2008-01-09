لیگ های تکواندو روز جمعه برگزار نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه سالن خانه تکواندو میزبان 15 دیدار از رقابتهای لیگ تکواندو باشگاههای ایران بود که تداوم اوضاع بحرانی هوا باعث شد تا این مسابقات نیز برگزار نشود.

محمد کرمی سرپرست سازمان لیگ در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: قرار بود روز جمعه هفته چهارم و پنجم رقابتهای لیگ آینده سازان ، دور برگشت جام حذفی و یک دیدار معوقه از لیگ برتر بین پاس و مس کرمان برگزار شود که به دلیل تدوام سرما در سطح کشور و همچنین اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز بارش برف ازعصر پنجشنبه تصمیم گرفتیم رقابتهای این هفته را لغو کنیم.

وی درپایان پیرامون زمان برگزاری این مسابقات گفت: برنامه برگزاری رقابتهای لغو شده متعاقبا در برنامه های بازیهای معوقه اعلام خواهد شد. هفته آینده که به دلیل تقارن با عاشورای حسینی برنامه نخواهیم داشت و از پنجم بهمن دور برگشت رقابتهای لیگ برتر آغاز خواهد شد.