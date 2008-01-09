امروز در تاریخ

عملیات غرورآفرین کربلای پنج :



در چنین روزی در سال 1365 ه ش عملیات مهم کربلای پنج با رمز یا زهرا (س) در منطقه عمومی شلمچه و کانال ماهی آغاز شد . این عملیات از نوع تک گسترده و به همت رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با فرماندهی این نهاد انقلابی انجام گرفت . اگرچه در عملیات کربلای 4 سرنوشت جنگ روشن نشد ولی در عملیات کربلای 5 این امر تحقق یافت. در این عملیات رزمندگان اسلام با درهم شکستن مستحکم ترین خطوط دفاعی دشمن و انهدام قوای ورزیده عراق، موقعیت برتر سیاسی و نظامی ایران را که با فتح فاو حاصل شده بود در کربلای 5 تثبیت کردند و زمینه خاتمه جنگ را از موضع برتری ایران فراهم آوردند. در عملیات یادشده لشکر 25 کربلا، لشکر 41 ثارالله ، لشکر 19 فجر، لشکر 10 سید الشهدا ، لشکر 31 عاشورا ، لشکر 33 المهدی ، تیپ 18 الغدیر و تیپ 48 فتح در قرار گاه کربلا آماده رزم شدند. همچنین در قرارگاه قدس لشکر 7 ولیعصر ، لشکر هشت نجف، لشکر 14 امام حسین ، لشکر 27 محمد رسول الله ، لشکر 32 انصار الحسین و تیپ 44 قمر بنی هاشم استقرار یافتند . در قرارگاه نجف نیز لشکر 17 علی ابن ابی طالب ، لشکر 5 نصر ، لشکر 21 امام رضا، لشکر 155 ویژه شهدا ، تیپ 57 ابوالفضل ، تیپ 29 نبی اکرم ، تیپ 12 قائم و لشکر 105 قدس آرایش عملیاتی به خود گرفتند. سردار سر لشکر محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وقت در ساعت 1:35 بامداد فرمان حمله را صادر کرد.

پس از این عملیات گسترده ، رزمندگان اسلام 12 کیلومتر به طرف بصره پیشروی کردند و 150 کیلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی ایران را آزاد کردند. همچنین آزاد سازی پاسگاههای بوبیان ، شلمچه ، کوت سواری و خین، 14 کیلومتر از جاده آسفالته شلمچه بصره ، جزایر بوارین ، فیاض و ام الویل، 11قرارگاه ارتش عراق و چندین روستا از جمله فتوحات رزمندگان اسلام در این عملیات غرورآفرین بود. در این عملیات همچنین بیش از هشتاد فروند هواپیما، هفتصد دستگاه تانک و نفربر، 250 قبضه توپ صحرایی و ضد هوایی و صدها قبضه انواع ادوات سنگین و نیمه سنگین دشمن بطور کلی نابود شد . همچنین در این عملیات 81 تیپ و گردان مستقل دشمن منهدم و 24 تیپ و گردان مستقل نیز آسیب کلی دیدند و تعداد چهل هزار نفر نیز از نیروهای دشمن کشته و یا زخمی شدند .



قیام نوزدهم دی ماه در قم :

در چنین روزی در سال 1356 ه ش قیام بزرگ مردمی علیه رژیم ستم شاهی در قم برگزار شد . پس از شهادت آیت الله مصطفی خمینی ، فرزند امام خمینی، تظاهرات مختلفی در شهرهای گوناگون کشور برگزار شد که همه این تظاهرات مفهوم خاصی را به ذهن متبادر می کرد و آن زنده کردن یاد امام خمینی (ره) قافله سالار انقلاب اسلامی بود . به همین دلیل عمال شاه بر آن شدند که به نوعی چهره امام خمینی (ره) را در میان عامه مردم مخدوش سازند و به این ترتیب دست به انتخاب خطرناکی زدند که هزینه سنگینی را نیز برای آن پرداخت کردند. به همین منظور در سال 1356 نامه ای از دفتر امیر عباس هویدا وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی خارج شد. پیک دربار نامه را به داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت داد و او هم نامه را به روزنامه اطلاعات برای چاپ سپرد. در این مقاله که نویسنده آن احمد رشیدی مطلق ذکر شده است، نویسنده به طور صریح بی حجابی را فضیلت دانسته و حجاب را کهنه پرستی و ارتجاع سیاه معرفی کرده است. وی همچنین به ساحت مرجع عالم تشیع ، امام خمینی (ره) اهانت کرده و قیام پانزده خرداد 1342 را توطئه استعمار سرخ و سیاه معرفی کرده بود. با پخش سراسری روزنامه اطلاعات و رسیدن آن به شهر قم نخستین واکنش ها آغاز شد . مدرسین حوزه و طلاب جوان با قرائت مقاله به خشم آمدند و در بیت آیت الله حسین نوری جمع شدند. صبح هجدهم دی ماه طلاب با تشکیل اجتماع بزرگی تظاهرات و راهپیمایی خود را آرام به سوی منازل مراجع وقت آغاز کردند و با تجمع در مقابل منازل ایشان با دادن شعار هایی به حمایت از امام پرداختند. نیروهای امنیتی ابتدا با حمله به صف تظاهرکنندگان سعی در متفرق نمودن و ممانعت از راهپیمای طلاب کردند. اما وقتی با مقاومت آنها روبرو شدند، اعلام کردند در صورتی که راهپیمایان شعار ندهند و آرام حرکت کنند، می توانند به تظاهرات خود ادامه دهند. عده ای از طلاب در مقابل بیت مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی تجمع کردند و معظم له در سخنانی فرمودند : اینها به به آن آقا ( امام خمینی ) توهین کردند. اینها به ما توهین کردند برای این که اینها با این کارشان نشان دادند و خواستند بگویند که آن آقا ( امام خمینی ) با ما مخالف است و مفهوم حرفشان این است که ما با اینها( رژیم شاه ) موافقیم. اینکه ما با اینها(شاه) موافقیم ، توهین به ماست. ما در گذشته با اینها (شاه) مخالف بوده ایم و در آینده نیز مخالف خواهیم بود." سپس راهپیمایان در مقابل منزل مرحوم علامه طباطبایی تجمع کردند.

تظاهرکنندگان آن گاه در مقابل منزل و مدرسه آیت الله مکارم شیرازی نیز جمع شدند و ایشان هم طی سخنانی انتشار چنین مقاله ای را محکوم کردند . پس از آن طلاب به منزل آیت الله وحید خراسانی رفتند و ایشان هم طی سخنانی با اشاره به مقام و منزلت زن در اسلام انزجار خود را از چاپ چنین مقاله ای بیان کردند. در روز نوزدهم دی بازار قم تعطیل شد. سازمان اطلاعات و امنیت قم و شهربانی به کمک نیروهای کمکی که از تهران وارد شده بودند در سطح شهر بویژه در حوالی مدارس علمیه ومرقد حضرت معصومه پراکنده شدند. قشرهای مختلف مردم و طلاب در مقابل مدرسه خان و میدان آستانه تجمع کردند و باز راهپیمایی به سوی منازل بزرگان حوزه را آغاز نمودند. منزل نخست بیت حضرت آیت الله میرزا هاشم آملی بود. وقتی تظاهر کنندگان به مقابل منزل ایشان رسیدند ، آیت الله آملی طی سخنانی به بیان عظمت و شخصیت فوق العاده امام پرداخت و هیات حاکمه و رژیم پهلوی را مورد نفرت روحانیت قلمداد کرد. عمال رژیم با آرایش ضد شورش ، خودروهای آب پاش و نفربر های نظامی در انتظار تجمع عصر مردم قم بودند. اما مردم قصد راهپیمایی به سوی منزل آیت الله نوری را داشتند. آیت الله نوری هم طی سخنانی بر محکومیت حمله شاه و عمالش به این شهر تاکید کرد و خواستار عذر خواهی نیروهای شاه از مردم شد. پس از سخنان آیت لله نوری جمعیت ده هزار نفری به سوی منازل آیات عظام سلطانی ، طباطبایی و مشکینی به راه افتادند . در همین زمان یکی از شیشه های بانک صادرات شکست. پس از آن بو د که عمال رژیم پهلوی به سوی مردم آتش سلا ح های خود را گشودند ودراین میان جمع کثیری را مجروح و تعدادی را نیز به شهادت رساندند. رژیم پهلوی شب بیستم دی ماه در شهر قم حکومت نظامی اعلا م کرد .



اعلام اصول ششگانه (انقلاب سفید) :

در چنین روزی در سال 1341 ه ش اصول ششگانه شاهنشاهی وبه اصطلاح "انقلاب سفید" از سوی محمدرضا شاه اعلام شد . شاه که در جریان لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی دچار شکست سخت و مفتضحانه ای شده بود به منظور جبران شکست خود، اصول شش گانه شاه و ملت و یا انقلاب سفید را به عنوان رفرم اقتصادی - سیاسی در کشور به همه پرسی نهاد. حضرت امام خمینی این بار نیز با دریافت نوع توطئه ای که در حال شکل گیری بود با دعوت از علما خواست که نسبت به این لایحه ابراز انزجار کنند . پس از آن قرار شد که آیت الله روح الله کمالوند، شاه را ملاقات کرده و هدف او را در باره این رفراندوم جویا شود . شاه به جای اتخاذ موضعی معقول و شفاف، نسبت به این که علمای ایران همانند علمای دیگر کشور ها دعاگوی و متشکر از شاهنشاه کشور شان نیستند گله کرد. پس از بازگشت آیت الله کمالوند مراجع بزرگ قم به این منظور جلسه ای تشکیل دادند که نتایج آن در بهمن ماه همان سال رخ نمود.

آغاز انتشار روزنامه صور اسرافیل :

در چنین روزی در سال 1285 ه ش علامه دهخدا با همکاری مرحوم جهانگیرخان و مرحوم قاسم خان روزنامه صور اسرافیل را منتشر کرد. این روزنامه از جراید معروف و مهم صدر مشروطیت بود. جذابترین قسمت روزنامه یادشده ستون طنز(فکاهی) آن بود که به عنوان «چرند و پرند» به قلم علی اکبر دهخدا و با امضای «دخو» نوشته می شد. سبک نگارش آن در ادبیات فارسی بی سابقه بود و مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری ایران و نثر معاصر پدید آورد. وی مطالب انتقادی و سیاسی را با روش فکاهی طی مقالات خود در آن زمان منتشر می کرد. پس از تعطیل مجلس شورای ملی در دوره محمد علی شاه، آزادیخواهان ناچار از کشور خارج شدند. دهخدا نیز به استانبول و از آنجا نیز به اروپا رفت. وی در پاریس با علامه محمد قزوینی همراه بود. او پس ز آن به سویس رفت و در «ایوردن» سویس نیز سه شماره از «صوراسرافیل» را به کمک میرزا ابوالحسن خان پیر نیا (معاضد الدوله) منتشر کرد. آنگاه دوباره به استانبول رفته و در سال 1327 هجری قمری با مساعدت جمعی از ایرانیان تحت عنوان مکور که در ترکیه بودند روزنامه ای به نام «سروش» به زبان فارسی انتشار داد.

میرزا جهانگیر خان شیرازی نیز مدیر روزنامه صور اسرافیل بود. او در سال 1292 ه ق در شیراز متولد و در تهران مقتول شد. وی از خانواده ای تهی دست برخاسته بود و در اوان کودکی پدرش در گذشت. عمه اش سرپرستی او را به عهده گرفت. جهانگیر در 5 سالگی به شیراز بازگشت و در آنجا به تحصیل پرداخت. او در همین زمان مقدمات ادبیات و منطق و ریاضی را نزد استادان زمان فراگرفت . وی پس از آن به تهران آمد و به تحصیل علوم و فنون جدید پرداخت وهمزمان به انجمن های سری راه یافت و سرانجام نیز از ارکان عمده این تشکیلات شد. او در زمانی که محمد علی شاه به مخالفت با مشروطه پرداخت به همراه چند تن از جمله دهخدا که شرح آن گذشت روزنامه صور اسرافیل را ایجاد کرد. پس از اشغال مجلس جهانگیر خان به وسیله قزاقان دستگیر و به باغشاه برده شد و سرانجام در سال 1287 ه ش بهم دار آویخته شد. علامه دهخدا در رثای جهانگیر خان صور اسرافیل شعر معروف "یاد آر زشمع مرده آر" را سرود.



درگذشت شاعر اهل بیت (ع) :

درچنین روزی در سال1321هجری شمسی میرزا محمد علی مصاحبی شاعر برجسته کشورمان دار فانی را وداع گفت .

ایشان در هنر خوشنویسی هم استاد بود. "نامه فرهنگیان" و "مدینه الادب" ازمهمترین آثار ایشان است .



درگذشت جمشید امینی :

درچنین روزی در سال1377هجری شمسی جمشید امینی مبتکر شیوه جدید نگارگری فرش دار فانی را وداع گفت .

وی که شاگرد استاد کمال الملک بود با استفاده از سبک ایشان در نقاشی رنگ روغن، نوع نقش پردازی در فرش را متحول کرد.

درگذشت سلیمان میرزا اسکندری :

در چنین روزی در سال 1313 میلادی ، سلیمان میرزا اسکندری دبیر اول حزب توده ایران و اصلی ترین مهره چپ در کشور درگذشت. وی یک دوره وزیر فرهنگ رضاخان بود .



تولد صاحب بن عباد :

درچنین روزی در سال326 هجری قمری صاحب بن عباد وزیرمعروف آل بویه در خاندانی ایرانی در طالقان به دنیا آمد. ابوالقاسم‌ اسماعیل‌بن‌حسن‌ بن‌ عباد ط‌القانی‌ ، مشهور ‌به ‌صاحب‌ بن‌عباد ، وزیر دانشور و صاحب‌ نام‌ آل‌بویه‌ و از چهره‌های ‌درخشان ‌‌ایران‌‌ است‌. او را به بزرگی "صاحب‌" می خواندند چراکه شخصیت‌ بلند ایشان ‌، مایه‌ آبروی‌ مقام‌ وزارت آل بویه ‌شد . کتابخانه‌ عظ‌یم‌ صاحب‌ در تاریخ ‌شهرت بسیار دارد و در آن بیش از دویست هزار جلد کتاب نگهداری می شد. آ رامگاه‌ صاحب‌ در ‏‏‏شهر ‏اصفهان‌، ‏‏‏حرم ‌و ‏ضریح ‌و ‏گنبد ‏دارد ‏و زیارتگاه‌ دوستداران علم و دانش است‌. ‌او در ترویج ‌تشیع‌، خاصه‌ درمیان مردم ‌اصفهان‌ کوشش بسیار کرد. صاحب‌ بن‌عباد، علاوه ‌بر تصدی‌ مهمترین‌ مقام ‌سیاسی‌ در دستگاه ‌فخرالدوله‌ دیلمی‌، در فضل‌ و ادب ‌نیز دستی ‌بلند داشت‌. دیوان اشعار، کتاب المحیط، اسماء الله تعالی وصفاته و الذکره فی اصول الخمسه از جمله آثار اوست .



قتل عام آمریکا در پاناما :

در چنین روزی در سال 1964 میلادی ارتش آمریکا با حضور در کشور پاناما ، دست به قتل عام گسترده مردم این منطقه زد .



انتخاب واشنگتن:

درچنین روزی در سال 1789 نخستین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. در این انتخابات جورج واشنگتن به

عنوان رییس جمهور این کشور برگزیده شد .



تعیین حکومت یونان :

در چنین روزی در سال 1828 میلادی سران کشورهای اروپایی در لندن مرزهای کشور یونان و نوع حکومت آن را تعیین کردند. نظام حکومتی یونان به عنوان کشوری سلطنتی تعیین شد .



اخراج بندر کاله از اشغال :

در چنین روزی در سال 1558 میلادی فرانسویان ، بندر کاله این کشور را از ید استعمار انگلیسی ها خارج کرده و حاکمیت خود را برآن مسجل ساختند .



تاسیس لیبریا :

در چنین روزی در سال 1822 میلادی کشور لیبربا در غرب آفریقا توسط آمریکایی ها تاسیس شد. لیبریا کشوری است نیمه جلگه ای در غرب آفریقا که بین سیرالئون و ساحل عاج واقع شده است. نژاد مردم این کشور سیاه ( مهاجرین سیاه پوست آمریکایی ) و زبان رایج آنان انگلیسی و محلی است . این کشور در سال 1945 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .



نبرد دانیپر :

در چنین روزی در سال 1943 و در میانه جنگ جهانی دوم نبرد "دانیپر" از جنگ های مهم بین نیروهای متفقین و متحدین درگرفت. ارتش سرخ شوروی این جنگ را پس از تصرف شهر "کیف" پایتخت اوکراین آغاز کرد. این جنگ در ژوئن سال 1944 میلادی با خاتمه محاصره لنینگراد پایان یافت.



تولد توماس وارتون :

در چنین روزی در سال 1728 میلادی وارتون ملک الشعرای انگلستان به دنیا آمد ."خوشی های دیوانگی" عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد توماس ویلیام رابرتسون :

در چنین روزی در سال 1829 میلادی رابرتسون نمایشنامه نویس برجسته انگلیسی به دنیا آمد. "طبقه اجتماعی" عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد وود ورث ریز :

در چنین روزی در سال 1856 میلادی وود ورث شاعر آمریکایی دیده به جهان گشود." شاخه می" و" اشک ها" عناوین مهمترین آثار اویند .



تولد سیمون دو بووار :

در چنین روزی در سال 1908 میلادی سیمون دو بووار نویسنده مشهور فرانسوی به دنیا آمد. "جنس دوم" عنوان مهمترین اثر اوست . وی در سال 1954 میلادی جایزه گنکور را دریافت داشت. سیمون دوبوار داستان پرداز و مقاله نویس اگزیستانسیالیست فرانسوی در پاریس چشم به جهان گشود. ماندارن ها اثری از او تاکنون به چندین زبان از جمله فارسی ترجمه شده است . وی در سال 1929 میلادی با ژان پل ‏‎سارتر‏‎ ‌آشنا شد و از این منظر با نظریات فلسفه ‏‎ اگزیستانسیالیستی‌‏‎

آشنا گشت. به همین دلیل در داستانهای او مفاهیمی از معانی زندگی دیده نمی شود. "خون دیگران" و "خاطرات" از دیگر کتاب های مهم اوست. امروز فمینیست های جدید از او به عنوان یکی از پیشگامامان فلسفه فمینسیم یاد می کنند. خولیا کریستوا ، جویت باتلر و جسیکا بنیامین اصلی ترین اندیشه های خود را در آثار او بویژه کتاب "جنس دوم" او یافته اند.



درگذشت مارکو پولو :

در چنین روزی در سال 1324 میلادی مارکوپولو کاشف ایتالیایی درگذشت. وی که اهل ونیز ایتالیا بود مدتی چند به همراه پدر و عمویش به بخش های شرقی جهان مسافرت کرد و دیده های خویش را در کتاب خاطراتش جمع آوری نمود. او در این کتاب که امروزه هم به کار می آید ، تمدن شرق را بسیار مورد ستایش قرار داده است .



درگذشت کاترین منسفیلد :

در چنین روزی در سال 1923 میلادی کاترین منسفیلد نویسنده مشهور نیوزلندی - بریتانیایی در سن 34 سالگی در گذشت . کاترین مانسفیلد در سال 1888 میلادی در زلاندنو به دنیا آمد. وی پس از تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل به لندن رفت و "در یک پانسیون آلمانی" را در 23 سالگی نگاشت. منسفیلد در نگارش داستانهای خود بسیار از چخوف تاثیر پذیرفته است . "دفتر خاطرات" ، "تا ساحل"، "آشیانه های کبوتر" و "خانه عروسک" از جمله مهمترین آثار اویند .



تاجگذاری فیلپ چهارم :

در چنین روزی در سال 1317 میلادی فیلپ چهارم به عنوان پادشاه فرانسه تاج گذاری کرد .



جدایی کانتون های سوئیس :

در چنین روزی در سال 1558 میلادی کانتون ( ایالت ) ژنو در سوئیس از کانتون برن در این کشور جدا شد. سوئیس هنوز به صورت کشور کنفدراسیونی متشکل از چهار کانتون اصلی اداره می شود .



فرانسه علیه اسپانیا :

در چنین روزی در سال 1718 میلادی فرانسه علیه اسپانیا اعلام جنگ کرد .



افغانها پیروز شدند :

در چنین روزی در سال 1760 میلادی افغان ها، مارت های هندی را در جنگ برری گات شکست دادند .



صلح جاسی :

در چنین روزی درسال 1729 میلادی روسیه و عثمانی پیمان صلح جاسی را امضا کردند .



شش هزار یهودی اخراج شدند :

در چنین روزی در سال 1941 میلادی شش هزار یهودی از (بخارست) رومانی به خارج این کشور رانده شدند .



پایان جنگ های 25 ساله :

در چنین روزی در سال 896 نبردهای 25 ساله میان انگلیسیها و دانمارکی ها با پیروزی آلفرد کبیر پادشاه انگلستان

خاتمه یافت. پس از پایان این جنگ تمام اروپای غربی از سلطه دانمارکی ها خارج شد. جنگهای بیست و پنج ساله انگلستان و دانمارک از هیجدهم ژوییه 871 میلادی با حمله آلفرد کبیر شروع شده بود .



تشکیل دولت اردن :

در چنین روزی در سال 1956 میلادی سمیر الرفاعه نخستین دولت را در اردن تشکیل داد. در سال 1952 میلادی کشور اردن که با اندیشه و به دست انگلیسی ها ساخته شده است ، دارای قانون اساسی شد. حکومت اردن مشروطه سلنتی است . اردن ابتدا تابع دولت عثمانی بود سپس در سال 1920 تابع انگلستان شد و در سال 1946 به استقلال رسید. این کشور در چهاردهم دسامبر 1995 به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و از اعضای اتحاد یه عرب شد .

سنگاپور و قانون اساسی :

در چنین روزی در سال 1970 میلادی قانون اساسی سنگاپور به تصویب رسید . سنگاپور جزیره ای است در جنوب شرقی آسیا و منتهی الیه شبه جزیره مالاکا. نژاد مردم این کشور زرد و عده کمی نیز از آنان سفید هستند. غالب مردم این کشور از ادیان بودا ، اسلام ، برهما و مسیحیت پیروی می کنند . سنگاپور ابتدا همراه با مازی در سال 1963 از انگلستان مستقل و ضمیمه فدراسیون مالزی شد ولی در ماه اوت سال 1965 میلادی خود را مستقل اعلام کرد و در بیست و یکم سپتامبر سال 1965 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .



نیکارا گوآ و قانون اساسی :

در چنین روزی در سال 1987 میلادی قانون اساسی نیکارا گوا تصویب و به کار گرفته شد . نیکاراگوآ در سال1838میلادی اعلام استقلال کرد . نیکاراگوا کشوری است در منطقه نیمه کوهستانی آمریکای مرکزی ، جنوب هندوراس و شمال کاستاریکا بین دریای کاراییب و اقیانوس کبیر. نژاد مردم این کشور سفید و سرخ و دورگه و زبان رسمی آنان اسپانیولی است. اکثر مردم این کشور از مذهب کاتولیک پیروی می کنند. این کشور در سال 1838 میلادی از اسپانیا مستقل شد و سه قرن استعمار این کشور را به دور افکند . این کشور در بیست و چهارم اکتبر 1945 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد . جبهه ملی ساندیست‎ها به عنوان یک جبهه چپگرا تا سال 1979 مبارزه بی امانی را علیه رژیم خودکامه خاندان سوموزا آغاز کرد که سرانجام این قیام به پیروزی ساندینیست ها انجامید . دانیل اورتگا در سال1980میلادی حکومت ساندیستی را در این کشور تشکیل داد .



درگیری چین و ویتنام :

در چنین روزی در سال 1987 میلادی درگیری چین و ویتنام آغاز شد. بر اثر این درگیری بیش از 1500 نفر کشته شدند .



روز کشته شدگان در پاناما :

همه ساله چنین روزی در پاناما به عنوان روز کشته شدگان در پاناما گرامی داشته می شود .

نخستین بالن جنگی :

در چنین روزی در سال 1793 میلادی ژان پیر بلانشار اولین بالن جنگی خود را در آمریکا بطور موفقیت آمیزی آزمایش کرد .



نخستین مالیات در انگلستان :

در چنین روزی در سال 1799 میلادی ویلیام پیت نخست وزیر انگلستان ، مالیات را به عنوان در آمد عمومی این کشور معرفی کرد. این مالیات به میزان "دو شلیلنگ در هر پوند" برای مقابله با جنگ های ناپلئون دریافت می شد.



نخستین بانک تجارتی :

در چنین روزی در سال 1848 میلادی نخستین بانک تجارتی در سانفرانسیسکو بنا نهاده شد .



اعطای حقوق مدنی به مردم :

د چنین روزی در سال 1905 میلادی در روسیه آشوب های داخلی به عنوان انقلاب 1905 سزار نیکلاس دوم را بر آن داشت برخی حقوق انسانی و مدنی شهروندان روسی را به رسمیت بشناسد .



گشایش مرکز سازمان ملل :

در چنین روزی در سال 1951 میلادی ستاد اصلی سازمان ملل رسما در شهر نیویورک گشایش یافت .



شورش معدن کاران :

در چنین روزی در سال 1926 میلادی معدن کاران انگلیسی دست به اعتصاب و شورش زدند. این افراد پیشتر از سال 1926 چنین کاری نکرده بودند .



بلندترین زمان حضور در فضا :

در چنین روزی در سال 1995 میلادی، فضا نورد روسی والری پولیکف 51 ساله ، سیصد وشصت و ششمین روز خود را در فضای ماورای جو در ایستگاه فضایی میر به پایان رساند. وی در این حال رکورد بلند ترین زمان حضور در فضا را شکست .