مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

اعتماد:

همزمان با ثبت نام کاندیداهای شاخص رخ داد، دور تازه تخریب اصلاح طلبان

شاخص های کمی بودجه 87 اعلام شد، پیش بینی تورم 15 درصد، افزایش حقوق کارمند 6 درصد

نخستین سفر رئیس جمهوری آمریکا به فلسطین، جرج بوش یک هفته در خاورمیانه



اعتماد ملی :

توصیه حداد عادل ، بی صلاحیت ها ثبت نام نکنند

اقلیت متکی را اسیتضاح می کند

گزارش اعتماد ملی از محله ای در سیستان و بلوچستان ، شیرآباد؛ نمونه ای کامل از آسیب های اجتماعی



ایران :

احمدی نژاد در جمع مردم کازرون: عظمت ایران در جهان مدیون ایستادگی ملت است

سفر اساتید دانشگاه کلمبیا برای عذرخواهی رسمی از احمدی نژاد

آیت الله مهدوی کنی، ثبت نام در انتخابات خبرگان رهبری



ابرار:

هاشمی رفسنجانی : باید قابلیت های بخش خصوصی را جدی بگیریم

الیاس نادران: مدیران دوم خردادی در مجلس ششم از هیچ اقدامی برای استحاله نظام فرو گذار نکردند

یک نماینده : طرح استیضاح وزیر خارجه هفته آینده به هیئت رئیسه ارائه می شود



تهران امروز:

تقدیر 150 نماینده مجلس و شورای شهر از شهرداری تهران ، رو سفید در آزمون برف

حداد عادل : احساس تهرانی ها این است که پایتخت به خوبی اداره می شود

محمد البرادعی جمعه به تهران می آید



جام جم:

پشت پرده ماجرای تنگه هرمز

مشاور رئیس جمهور: فارس گوی سبقت را از خبرگزاری ها ربوده است

رکود زنی تاریخی قیمت طلا



جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی : حفظ وحدت از اوجب واجبات است

تظاهرات ضد آمریکایی مردم فلسطین علیه سفر بوش به منطقه

بوش: ایران یک خطر برای اعراب و اسرائیل است



خراسان:

هنگام تقدیم لایحه بودجه 87 به مجلس ، احمدی نژاد: می خواهیم بخشی از در آمد نفت را به خود مردم بدهیم

صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد

سخنگوی وزارت خارجه: اقدام صورت گرفته درباره ناو آمریکایی یک مسئله عادی است



دنیای اقتصاد:

راز گشایی از لایحه بودجه سال آینده ، بودجه لاغر تر شد ارقام درشت تر

آمار متفاوت برای صادرات غیر نفتی تا پایان پاییز

ورود چهره های اقتصادی به رقابت انتخاباتی



سرمایه:

بودجه 271 هزار میلیارد تومانی سال 87 تقدیم مجلس شد، رشد 7/20 درصدی بودجه کل دولت

حداد عادل: برای حل مسائل شهرداری و دولت تلاش می کنیم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس : گزارش رئیس جمهوری نشان داد بودجه سه وظیفه اصلی خود را انجام نمی دهد



عصر اقتصاد:

حداد عادل : بودجه نهادها و دستگاهها را مجلس تعیین می کند

دوباره لیدر بورس می شویم

نهاوندیان : برای فروش شرکت ها؛ دولت پیشنهادهای جذاب تری ارائه کند



قدس:

گزارش قدس از واکنش رسانه های غربی به یک گفت و شنود دریایی در تنگه هرمز ، هیاهو برای هیچ

زمان برگزاری امتحانات سراسری لغو شده مدارس اعلام شد

بانکها از پرداخت تسهیلات به قرض الحسنه ها منع شدند



کارگزاران:

آغاز ثبت نام چهره های شاخص سیاسی، اصلاح طلبان آمدند

ایران گرفتار پارس جنوبی نیمه کاره ، قطع گاز به تهران رسید

گزارش از مجلس ، تورم 6/15 درصدی در انتظار بودجه 87



کیهان:

رسانه ها و محافل غربی : سفر بوش به خاورمیانه نمایشی و بی معنی است

200 هزار تومان عیدی امسال کارکنان دولت

با افتتاح محور فیروز آباد - جم - عسلویه ، مسیر مرکز کشور تا خلیج فارس 250 کیلومتر کوتاه تر شد



همشهری:

اعتراض چمران به پلمب شورای شهر کرمانشاه

پس از بر طرف شدن شبهات آژانس درباره برنامه هسته ای ایران ، البرادعی جمعه به تهران می آید

سقوط دو فروند اف -18 آمریکا در خلیج فارس