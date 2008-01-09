مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

اعتماد:
همزمان با ثبت نام کاندیداهای شاخص رخ داد، دور تازه تخریب اصلاح طلبان
شاخص های کمی بودجه 87 اعلام شد، پیش بینی تورم 15 درصد، افزایش حقوق کارمند 6 درصد
نخستین سفر رئیس جمهوری آمریکا به فلسطین، جرج بوش یک هفته در خاورمیانه
اعتماد ملی :
توصیه حداد عادل ، بی صلاحیت ها ثبت نام نکنند
اقلیت متکی را اسیتضاح می کند
گزارش اعتماد ملی از محله ای در سیستان و بلوچستان ، شیرآباد؛ نمونه ای کامل از آسیب های اجتماعی
ایران :
احمدی نژاد در جمع مردم کازرون: عظمت ایران در جهان مدیون ایستادگی ملت است
سفر اساتید دانشگاه کلمبیا برای عذرخواهی رسمی از احمدی نژاد
آیت الله مهدوی کنی، ثبت نام در انتخابات خبرگان رهبری
ابرار:
هاشمی رفسنجانی : باید قابلیت های بخش خصوصی را جدی بگیریم
الیاس نادران: مدیران دوم خردادی در مجلس ششم از هیچ اقدامی برای استحاله نظام فرو گذار نکردند
یک نماینده : طرح استیضاح وزیر خارجه هفته آینده به هیئت رئیسه ارائه می شود
تهران امروز:
تقدیر 150 نماینده مجلس و شورای شهر از شهرداری تهران ، رو سفید در آزمون برف
حداد عادل : احساس تهرانی ها این است که پایتخت به خوبی اداره می شود
محمد البرادعی جمعه به تهران می آید
جام جم:
پشت پرده ماجرای تنگه هرمز
مشاور رئیس جمهور: فارس گوی سبقت را از خبرگزاری ها ربوده است
رکود زنی تاریخی قیمت طلا
جمهوری اسلامی:
آیت الله هاشمی رفسنجانی : حفظ وحدت از اوجب واجبات است
تظاهرات ضد آمریکایی مردم فلسطین علیه سفر بوش به منطقه
بوش: ایران یک خطر برای اعراب و اسرائیل است
خراسان:
هنگام تقدیم لایحه بودجه 87 به مجلس ، احمدی نژاد: می خواهیم بخشی از در آمد نفت را به خود مردم بدهیم
صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد
سخنگوی وزارت خارجه: اقدام صورت گرفته درباره ناو آمریکایی یک مسئله عادی است
دنیای اقتصاد:
راز گشایی از لایحه بودجه سال آینده ، بودجه لاغر تر شد ارقام درشت تر
آمار متفاوت برای صادرات غیر نفتی تا پایان پاییز
ورود چهره های اقتصادی به رقابت انتخاباتی
سرمایه:
بودجه 271 هزار میلیارد تومانی سال 87 تقدیم مجلس شد، رشد 7/20 درصدی بودجه کل دولت
حداد عادل: برای حل مسائل شهرداری و دولت تلاش می کنیم
رئیس مرکز پژوهش های مجلس : گزارش رئیس جمهوری نشان داد بودجه سه وظیفه اصلی خود را انجام نمی دهد
عصر اقتصاد:
حداد عادل : بودجه نهادها و دستگاهها را مجلس تعیین می کند
دوباره لیدر بورس می شویم
نهاوندیان : برای فروش شرکت ها؛ دولت پیشنهادهای جذاب تری ارائه کند
قدس:
گزارش قدس از واکنش رسانه های غربی به یک گفت و شنود دریایی در تنگه هرمز ، هیاهو برای هیچ
زمان برگزاری امتحانات سراسری لغو شده مدارس اعلام شد
بانکها از پرداخت تسهیلات به قرض الحسنه ها منع شدند
کارگزاران:
آغاز ثبت نام چهره های شاخص سیاسی، اصلاح طلبان آمدند
ایران گرفتار پارس جنوبی نیمه کاره ، قطع گاز به تهران رسید
گزارش از مجلس ، تورم 6/15 درصدی در انتظار بودجه 87
کیهان:
رسانه ها و محافل غربی : سفر بوش به خاورمیانه نمایشی و بی معنی است
200 هزار تومان عیدی امسال کارکنان دولت
با افتتاح محور فیروز آباد - جم - عسلویه ، مسیر مرکز کشور تا خلیج فارس 250 کیلومتر کوتاه تر شد
همشهری:
اعتراض چمران به پلمب شورای شهر کرمانشاه
پس از بر طرف شدن شبهات آژانس درباره برنامه هسته ای ایران ، البرادعی جمعه به تهران می آید
سقوط دو فروند اف -18 آمریکا در خلیج فارس
مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز بدین شرح است.
اعتماد:
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