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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۴۸

کمبود 70 درصدی بارندگی در خراسان جنوبی جبران شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا قبل از بارشهای اخیر این استان با کمبود 70 درصدی بارندگی مواجه بوده است، گفت: بارش برف و باران طی روزهای اخیر این کمبود بارش را تا حدودی زیادی جبران کرده است.

سید جواد سیدان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، بارشهای اخیر کشور را حاصل تلفیق دو سامانه مدیترانه ای و جنوبی دانست و اظهار داشت: خوشبختانه شب و روز گذشته بارش برف در تمامی شهرستانها و نقاط خراسان جنوبی را سفید پوش کرده است.

وی میزان بارندگی طی روزهای گذشته را در برخی ایستگاه های هواشناسی استان بیش از 70 سانتیمتر اعلام و خاطرنشان کرد: تا صبح امروز بارش برف در شهرستان بیرجند 6/25 میلیمتر، شهرستان قاین 3/20 میلیمتر، نهبندان 4/7 میلیمتر، سربیشه 5/9 میلیمتر، فردوس 3/21 میلیمتر، سرایان 8/22 میلیمتر و شهرستان درمیان 29 میلیمتر بوده است.

سیدان عنوان کرد: سامانه مذکور از اواخر وقت دیروز از استان عبور کرده و پس از آن کاهش نسبتا شدید دما را طی روزهای آتی در سطح خراسان جنوبی خواهیم داشت.

وی دمای امروز خراسان جنوبی را 16 درجه زیر صفر اعلام کرد و یادآور شد: پیش بینی می شود از هفته آینده بارندگی ها در این استان دوباره شروع شود.

کد مطلب 618071

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