کمبود 70 درصدی بارندگی در خراسان جنوبی جبران شد

سید جواد سیدان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، بارشهای اخیر کشور را حاصل تلفیق دو سامانه مدیترانه ای و جنوبی دانست و اظهار داشت: خوشبختانه شب و روز گذشته بارش برف در تمامی شهرستانها و نقاط خراسان جنوبی را سفید پوش کرده است.

وی میزان بارندگی طی روزهای گذشته را در برخی ایستگاه های هواشناسی استان بیش از 70 سانتیمتر اعلام و خاطرنشان کرد: تا صبح امروز بارش برف در شهرستان بیرجند 6/25 میلیمتر، شهرستان قاین 3/20 میلیمتر، نهبندان 4/7 میلیمتر، سربیشه 5/9 میلیمتر، فردوس 3/21 میلیمتر، سرایان 8/22 میلیمتر و شهرستان درمیان 29 میلیمتر بوده است.

سیدان عنوان کرد: سامانه مذکور از اواخر وقت دیروز از استان عبور کرده و پس از آن کاهش نسبتا شدید دما را طی روزهای آتی در سطح خراسان جنوبی خواهیم داشت.

وی دمای امروز خراسان جنوبی را 16 درجه زیر صفر اعلام کرد و یادآور شد: پیش بینی می شود از هفته آینده بارندگی ها در این استان دوباره شروع شود.