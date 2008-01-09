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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۱

آب چند شهر استان بوشهر از امروز قطع می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبرسانی خلیج فارس گفت: از امروز، جریان آب خط کوثر به سه شهر بوشهر، گناوه و دیلم قطع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پرویز سرخوش، صبح امروز در جمع خبرنگاران علت قطعی این خط آبرسانی را تعمیرات اضطراری در خط آبرسانی کوثر اعلام کرد.

وی اظهار داشت: قطعی آب در شهرهای گناوه و دیلم به مدت ‪ ۴۸‬ ساعت و در شهر بوشهر به مدت ‪ ۷۲‬ ساعت ادامه خواهد داشت.

سرخوش بیان داشت: آب آشامیدنی شهروندان این سه شهر در مدت قطعی خط آبرسانی کوثر از طریق مخازن ذخیره تامین می‌شود که با توجه به محدودیت آب مخازن مردم باید نهایت صرفه جویی را در مدت قطعی آب به عمل آورند.

مدیرعامل شرکت آبرسانی خلیج فارس استان بوشهر عنوان کرد: با تمهیدات در نظر گرفته ‌شده‌ بخشی از آب مصرفی شهر بوشهر در مدت قطعی آب از طریق خط سوم جبران می‌ شود.

وی یادآور شد: در مدت قطعی این خط یک عدد شیر سوزنی در محل تصفیه خانه آب کوثر و دوعدد شیر پروانه‌ ای هزار و‪ ۴۰۰‬میلی متری نیز روی این خط آبرسانی نصب می‌شود.

کد مطلب 618078

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