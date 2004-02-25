پوتين دولت خود را به آتش كشيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه مسكو تايمز، "ولاديمير پوتين" رييس جمهور روسيه شب گذشته به طور ناگهاني "ميخاييل كاسيانوف" و كابينه وي را اخراج كرد و گفت دردور دوم رياست جمهوري اش، تيم جديدي را انتصاب خواهد كرد كه ديدگاههاي وي درباره روسيه را منعكس كنند.

به نوشته مسكو تايمز، "ويكتور كريستونوف" معاون نخست وزير تا زماني كه نخست وزير جديد انتصاب شود، عهده دار اين مسئوليت خواهد بود.

ابن روزنامه روسي درادامه آورده است: پوتين شب گذشته به طور صريح اعلام كرد كه طبق قانون اساسي روسيه، حق دارد از دولت بخواهد كه استعفا كند و اين نوع "اخراج محترمانه" را نشانه هيچ تغييركلي دردولت ندانست و آن را لازمه تغييراتي دانست كه در 14 مارس (24 اسفند) صورت خواهد گرفت.

طبق قانون اساسي روسيه، در زمان اخراج دسته جمعي دولت، همه وزراء به همراه نخست وزير بايد بركنار شوند اماوزرا ممكن است دوباره درسمت خود منصوب شوند و به كار خود ادامه دهند. طبق قانون اساسي، روساي آژانس ها و كميته هاي فدرالي مثل سرويس امنيتي از اين امر مستثني هستند.

با توجه به اطلاعات مذكور، بركناري دولت روسيه امر عجيبي نيست. اما بركناري كاسيانوف د رحاليكه آخرين نفر باقي مانده از دولت بوريس يلتسين بود و انتظار مي رفت پس از برگزاري انتخابات نيز در سمت خود باقي بماند، كاملا موجبات تعجب همگان را فراهم آورد زيرا از گوشه و كنار به گوش مي رسيد تا زماني كه كاسيانوف در جايگاه خود قرار دارد، پوتين نمي تواند خود را رييس واقعي كرملين بداند.

اما درحال حاضر و در زماني كه پوتين كاسيانوف را از كرملين راند، مي تواند دوره جديدي از سياست هاي خود را آغاز كند.

به نوشته مسكو تايمز، كاسيانوف دوشنبه شب درملاقات 3 ساعته خود با پوتين راضي شد كه به طور مسالمت آميز كرملين را ترك كند اما هيچ كس ندانست كه در ميان اين دو صاحب كرملين چه گذشت.

در حال حاضر گمان مي رود كه پيش از برگزاري انتخابات، پوتين نخست وزير و وزراي خود را به كرملين فراخواند كه اين امر خبر از اطمينان وي براي پيروزي از انتخابات مي دهد.