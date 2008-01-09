رصد انفجار کیهانی مرموز در 4/7 میلیارد سال پیش

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان با استفاده از داده های ماهواره سویفت ناسا و رصدخانه قدرتمند ژمینی موفق به این کشف مهم شدند.
این انفجار مرموز که به آن انفجار کوتاه پرتوی گاما نیز گفته می شود بالغ بر 4/7 میلیارد سال پیش روی داده است که به گفته اخترشناسان در نوع خود منحصربفرد است.
بر اساس گزارش ساینس دیلی، جان گراهام از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا گفت : این کشف تاریخی به طرز حیرت آوری به زمانهای گذشته باز می گردد زمانی که مطمئن هستیم انفجارات کوتاه پرتوی گاما روی می داده است.
وی افزود : این انفجار کوتاه حدودا دو برابر انفجارات مشابهی است که تا پیش از این شناخته بودیم. به گفته اخترشناسان انفجارات کوتاه پرتوهای گاما از قدرتمندترین انفجارات کیهانی محسوب می شوند.
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