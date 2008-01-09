توهین دو نماینده مجلس به معلولان قابل بخشش نیست

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح دو فوریتی اختصاص 350 میلیارد تومان از بودجه صندوق ذخیره ارزی به معلولان که امروز در مجلس مطرح شد، افزود: این طرح در راستای بهره مندی معلولان از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و برای تحت پوشش قرار دادن معلولان پشت نوبت مطرح شده است.

وی خاطر نشان کرد: درخصوص این طرح دو نماینده مجلس به عنوان مخالف صحبت کردند که صحبتهای آنان توهین به معلولان بود.

وی گفت: سبحانی نماینده مردم دامغان به عنوان یکی از مخالفان طرح ، معلولان را مولد تورم در جامعه دانست و با ارائه آمار غلط در خصوص معلولان نشان داد که کاملا با مشکلات مردم بیگانه است.

وی افزود: ایشان در گفته های خود عنوان کردند که معلولان چون برای جامعه کارنمی کنند و دولت باید فقط برای آنان هزینه کند به همین دلیل تولید کننده تورم هستند در صورتیکه اگر سبحانی یکبار نامه امام علی (ع) به مالک اشتر مبنی براینکه معلولان نیز از بیت المال حق دارند ، را می خواند هیچ وقت به خود اجازه نمی داد چنین حرفی بزند.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان با اشاره به صحبت مصباحی مقدم نماینده مردم تهران دیگر عضو مخالف این طرح مبنی بر دلسوزی برای معلولان ، گفت: معلولان به هیچ عنوان نیاز به دلسوزی ندارند بلکه باید طبق نگرش اسلامی و انسانی به معلولان نگریسته شود و فقط کافی است که به قانون اساسی که منتخب تمام ملت و مورد تائید مقام معظم رهبری و شورای نگهبان است ، پایبند باشیم.

محمود نژاد اظهار داشت: برای انجمن باعث تاسف است نماینده مردم تهران، استانی که دارای 500 هزار معلول است این چنین به معلولان اهانت کند.

وی ادامه داد: انجمن دفاع از حقوق معلولان از تمامی نمایندگان انتظار دارد با دید انسانی و اسلامی در جهت اجرای قانون جامع معلولان و تخصیص اعتبار اقدام کنند.