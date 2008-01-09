اختری در گفتگو با مهر: کمیسیون فرهنگی مجلس به کاهش بودجه فرهنگی نهادها توسط دولت انتقاد دارد

حجت الاسلام عباسعلی اختری نماینده تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی بعد از هشدار رهبر معظم انقلاب به مسئولان در خصوص مظلومیت فرهنگی هشت جلسه گسترده با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط برگزار کرد.

وی افزود: در این جلسات مصادیق مظلومیت فرهنگی و راهکارهای برون رفت از این وضعیت مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دستگاههای متعدد همچون حوزه علمیه، سازمان تبلیغات ، وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدگاههای خود را در این زمینه ارائه کردند.

به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم یکی از مشکلات اساسی که سبب بروز مظلومیت فرهنگی و افزایش سطح این مظلومیت شد کمبود بودجه دستگاههای متولی امر فرهنگ بود که بر همین اساس طی نامه ای با امضای 140 تن از نمایندگان ملت از دولت خواسته شد بودجه فرهنگی کشور در سال آینده را افزایش دهد.

اختری ادامه داد: برخلاف درخواست نمایندگان ملت، دولت امروزلایحه فوریتی اصلاح برخی مواد قانون بودجه 1386 کل کشور را به منظور کاهش اعتبارات برخی دستگاههای دولتی و غیر دولتی به مجلس ارائه کرد که کلیات آن تصویب شد.

وی تصریح کرد: بر اساس لایحه مذکور مقرر می شود بودجه برخی دستگاههای دولتی و غیردولتی کاهش یابد و این ارقام صرف بودجه دستگاههای دیگری که با کمبود اعتبار مواجه هستند و یا دولت به آنها بدهی دارد ، شود که البته کاهش هزینه های جاری دستگاههای دولتی از اختیارات دولت است.

این نماینده ملت در عین حال با ذکر این مسئله که دولت مجاز به کاهش بودجه برخی دستگاهها و نهادهای فرهنگی که تحت مدیریت دولت قرار ندارند، نیستند و با کمک جزئی دولت امور خود را پیش می برد ، ادامه داد: آنچه تاسف بار از وجود اسامی برخی دستگاهها در فهرست مربوط به کاهش بودجه است که از جمله آنها می توان به حوزه های علمیه و دفتر تبلیغات حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی که اعتبارات آنها ناچیز است اشاره کرد.

اختری با اشاره به جزئیات لایحه دولت برای اصلاح موادی از قانون بودجه سال جاری افزود: در این لایحه بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه نزدیک به 5 میلیارد تومان ، بودجه شورای عالی حوزه حدود 6.5 میلیارد تومان ، اعتبار سازمان و فرهنگ ارتباطا ت اسلامی حدود 6.9 میلیارد تومان ، بودجه مجمع جهانی اهل بیت 1.2 میلیارد تومان ، بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه طلاب و روحانیون حدود 8 میلیارد و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی حدود 3.4 میلیارد تومان و بودجه مرکز جهانی علوم اسلامی حدود 3.9 میلیارد تومان کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس این نکته را مورد تاکید قرار داد که احتمالا دولت هنگام تنظیم لایحه مذکور دقت کافی را نداشته و به همین دلیل آن را به گونه ای ارائه کرده که خلاف رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تقاضای نمایندگان ملت است و سبب بروز مشکلاتی برای دستگاههایی خواهد شد که اعتبارات آنها کاهش می یابد.

اختری با تاکید بر اینکه کمیسیون فرهنگی به دلیل فوریتی بودن لایجه که کلیات آن در جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری به تصویب رسیده ، نمی تواند پیشنهادات جزئی در این زمینه ارائه کند از دولت خواست که این حرکت نامناسب را جبران کرده و لایحه مذکور را بار دیگر تغییر دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تلاش برای تغییر متن این لایجه در خصوص موضوع افزایش بودجه فرهنگی سال آینده کل کشور برای جلوگیری از بروز مشکلات برای دستگاهها و نهادهای ذیربط را بحث و چاره اندیشی می کند.