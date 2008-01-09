سازمان محیط زیست به دنبال توقف پروژه آزاد راه تهران شمال نیست

مهندس امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت پروژه آزاد راه تهران- شمال گفت: نظارت بر عملکرد زیست محیطی پروژه آزاد راه تهران شمال توسط کارگروهی در سازمان حفاظت از محیط زیست در حال پیگیری است و این کارگروه روز پنج شنبه ضمن بازدیدی از فاز سوم آزاد راه، مشکلات زیست محیطی آن منطقه را بررسی می کنند.

وی اضافه کرد: برای فازسوم آزاد راه کریدور جدیدی طراحی شده است و ما پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارایه نموده ایم و امیدواریم با این طرح تا حدودی بتوان مشکلات زیست محیطی پروژه را کاهش داد.

مهندس عبدوس تصریح کرد: در این طرح ما به دنبال استفاده از تونل ها و پل هایی هستیم که علاوه بر کاهش آسیب های زیست محیطی، حتی الامکان از محل کنونی پروژه نیز فاصله کمی داشته باشد.

مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت فاز دوم این پروژه گفت: در این فاز نیز برنامه مدیریت پایش در اولویت کاری ما قرار دارد و قصد داریم در بازدید روز پنج شنبه گله مندی خود را از مشکلات این فاز نیز به مجری طرح ارایه دهیم.

وی افزود: مهمترین مشکل این فاز هدایت آب ناشی ازاحداث تونل به همراه روغن ماشین آلات و ... به رودخانه حفاظت شده چالوس است و برای اثبات این ادعا در نظر داریم نمونه برداری هایی در این خصوص انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درصورت عدم همکاری مجری طرح با سازمان حفاظت از محیط زیست پروژه متوقف می گردد گفت: با توجه به اینکه 7 سال از زمان ساخت این پروژه می گذرد و هزینه و سرمایه ملی زیادی برای آن صرف شده است لذا توقف آن منطقی به نظر نمی رسد و ما باید بدنبال راهی برای کاهش آسیب زیست محیطی آن هستیم.