رفع بدعت از عزاداریها مهمترین فعالیت در ماه محرم است

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نگاه به برنامه‌های سالیانه سازمان تبلیغات اسلامی می‌توان گفت که به طور طبیعی در اواسط برنامه‌ها قرار داریم و پیشاپیش به استقبال مراسم ماه محرم رفته‌ایم.

وی با بیان اینکه برنامه‌های ویژه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است که ساماندهی شؤون فرهنگی محرم توسط دستگاههای فرهنگی مختلف صورت گیرد، تصریح کرد: جلسات این ساماندهی برگزار شد تا تمام فعالیتهای محرم به درستی شناسایی و پیش بینی شوند.

دکتر سید مهدی خاموشی در ادامه یاد آور شد: رفع بدعتها و خرافات از ساحت مراسم عزاداریها از جمله اقدامات به شمار می‌رود که این یکی از موارد است. بنابراین در طول برنامه‌های سال قرار داریم که در مناسبتهای مختلف کارکردهای مختلف را ارائه خواهیم کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: اینک در صدد طراحی برنامه‌های سال 87 هستیم و سعی می‌کنیم تا کسریهای موجود در سال 86 را جبران کنیم.