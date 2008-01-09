به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: یکی از سیاستهای اصلی این سازمان تعامل با دستگاههایی که وظیفه نظارت بر آنها را داریم است و معتقدیم که این تعامل ما را در دستیابی به اهداف نظارتی کمک میکند.
تعامل با دستگاهها
حجتالاسلام نیازی با اشاره به مطلبی از رئیس جمهور مبنی بر اینکه «نظارت و مدیریت مکمل یکدیگر هستند» ، گفت: فلسفه وجودی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به اصل 174 قانون اساسی، کمک به مدیریت کشور است و اصولاً نظارت برای انجام بهتر امور در دستگاهها به وجود آمده است.
وی افزود: خوشبختانه میان سازمان بازرسی کل کشور و دولت تعامل امیدبخشی جهت ارتقای سطح مدیریت و نظارت حاکم است.
نیازی تصریح کرد: تعاملی که امروز میان سازمان بازرسی، دولت و دستگاههای دولتی وجود دارد، امید بخش و نویدبخش ارتقای کارآمدی نظارت و مدیریت است. دولت، دولتی خدمتگزار و مخلص است که دغدغه اصلاح امور و مبارزه با فساد را دارد و عدالت جزو شعارهای محوری این دولت محسوب میشود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: اجرای عدالت بدون نظارت قوی و مبارزه با فساد بدون وجود یک نظارت مقتدر و کارآمد امکان پذیر نیست و خدا را شاکریم از اینکه این تعامل وجود دارد.
سفرهای استانی دولت
نیازی به سفرهای استانی هیأت دولت اشاره کرد و گفت: مبتکر این نوع سفرها مقام معظم رهبری است و همه، از جمله شخص رئیسجمهور و هیأت دولت تأکید و تلاش میکنند تا این سفرها و مصوبات آن اجرا شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اکثر مصوبات سفر هیأت دولت به استانها اجرایی شده است، گفت: اجرای برخی از طرحها احتیاج به فرآیندی دارد که مقدمات اجرایی آن فراهم شد و برخی دیگر هم احتیاج به رفع موانعی داشت که آن هم در حال انجام است.
وی در این رابطه اظهارداشت: گزارشی از برخی اشکالات در روند اجرایی مصوبات استانی تهیه و برای ریاست جمهوری ارسال شد که خوشبختانه مورد توجه و استقبال مسئولان قرار گرفت.
انتخابات
نیازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و اهمیت آن گفت: مجلس شورای اسلامی دستگاهی تأثیرگذار در همه امور است و همه باید برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه کمک کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: نقش مجلس شورای اسلامی به دلیل مشخص کردن وظایف و اختیارات دستگاههای اداری و اجرایی کشور بسیار مهم است و باید به مردم کمک شود تا کاندیدای اصلح را به لحاظ تعهد، تخصص، دلسوزی و انگیزه خدمت انتخاب کنند.
وی گفت:وظیفه همه این است که سعی کنند این انتخاب سالم و باشکوه برگزار شود. وی تصریح کرد: باشکوه از این جهت که حضور در پای صندوقهای رأی و انتخاب نمایندگان ملت باتوجه به تهدیداتی که کشور ما از سوی دشمنان قسمخورده مواجه است بسیار مهم است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: نقش سازمان بازرسی در این انتخابات کمک به دستگاههایی است که انتخابات را برگزار میکنند.
وی افزود: نظارت بر این که در انتخابات از اموال عمومی و دستگاههای دولتی استفاده نشود از اصول مسلم و بدیهی وظایف سازمان بازرسی کل کشور است. وی گفت: در استانها و در تهران این امر را دنبال میکنیم تا نقش موثری در سالم برگزار شدن انتخابات داشته باشیم.
حمایت از سرمایهگذاری در کشور
نیازی بر ضرورت کشف واقعیات در بازرسیها تأکید کرد و گفت: اگر در دستگاه اداری فسادی وجود دارد باید در حین بازرسیها کشف شود. اگر بازرسی شد و گزارش شد که فساد نیست ولی بعداً توسط دستگاههای نظارتی دیگر فساد کشف شد به هیچ وجه قابل اغماض نیست.
وی تصریح کرد: مدیران و کارشناسان باید اشراف کامل به دستگاههای حوزه بازرسی داشته باشند. همچنین اگر بازرسی صورت میگیرد دلیل بر این نیست که حتماً فسادی وجود دارد. برخی بازرسیها صورت میگیرد و پس از بازرسیها مشخص میشود که نه تنها فسادی رخ نداده بلکه عملکردها و فعالیتها بسیار مطلوب بود.
وی بر حمایت سازمان بازرسی کل کشور از سرمایهگذاری در کشور و کمک به اجرای بهتر سیاستهای اصل 44 تأکید کرد و گفت: حمایت از سرمایهگذاری در کشور یکی از دغدغههای اصلی سازمان بازرسی است. کمیته ویژهای برای حمایت از سرمایهگذاری در این سازمان تشکیل شد و برنامههای راهبردی نیز برای حمایت از اجرای سیاستهای اصل 44 تدوین و به مراجع ذیربط ارسال شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بدون سرمایهگذاری امکان دسترسی به اهداف سند چشمانداز وجود ندارد گفت: حمایت از سرمایهگذاری زوایا و ابعاد مختلف دارد. حمایت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی باید از سرمایهگذاری در کشور صورت گیرد.
وی تشکیل دادگاههای تخصصی اقتصادی و دفاع از مالکیتهای خصوصی را از جمله اقدامات قوه قضائیه در حمایت از سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: یکی از موانع جدی سرمایهگذاری احساس ناامنی سرمایهگذاری است که باعث فرار سرمایهگذاری میشود.
نیازی نقش سازمان بازرسی در ایجاد امنیت سرمایهگذاری و رفع موانع آن را بسیار مهم خواند و گفت: سازمان بازرسی در جهات و ابعاد مختلف موضوع حمایت از سرمایهگذاری را پیگیری میکند.
وی همچنین به مدیران سازمان بازرسی توصیه کرد: در مناطقی که سرمایهگذاری در کشور درحال انجام است حضور داشته باشند و از سرمایهگذاریها حمایت عملی کنند.
وی همچنین ناهماهنگی دستگاههای اجرایی در حمایت از سرمایهگذاری از موانع این بخش عنوان کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اقدامات انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات(IT) اشاره کرد و گفت: این اقدامات یکی ازفعالیت های بنیادین در سطح قوه قضاییه و یکی از زمینههای تحول در سازمان بازرسی کل کشور است.
وی افزود: سیستم جامع نظارت و بازرسی تا پایان سال راهاندازی خواهد شد و به سمت نظارت دیجیتال پیش خواهیم رفت.
پروندههای کیفری
نیازی در مورد پروندههایی که از سازمان بازرسی درمحاکم قضایی مطرح می شود، گفت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شد و آماری که قبلاً وجود داشته(75 درصد پروندههای ارسالی سازمان بازرسی که در دادسرا و محاکم به قرار منع تعقیب منجر میشد) این آمار کاهش یافت. همچنین قرار شد پروندههای ارسالی از سازمان توسط قضات مجرب و به صورت تخصصی رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی در پروندههای کیفری، استفاده از ابزارهای مدیریتی را برای دستیابی سریعتر به اهداف، مورد توجه قرار داده، تصریح کرد: استفاده از شیوههای مدیریتی در پروندههای کیفری بدین معنا نیست که با جرم و فساد اداری و مالی برخورد نشود. اینکه میگوییم از ابزار مدیریتی استفاده کنید در جایی است که جرمی اتفاق نیفتاده و یا اینکه تخلفی اداری صورت نگرفت و یا اینکه سوء نیتی در کار نبوده است.
قانون سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: قانون سازمان بازرسی کل کشور که به مجلس داده شده است، اصل هشتاد و پنجی شده و انشاءالله در جلساتی که در چند روز آینده برگزار میشود در مورد زمان اجرای آزمایشی آن بحث میشود. در این قانون ضمانت اجرای قوی برای سازمان پیشبینی شده است.
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