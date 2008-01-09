آزادراه زنجان - قزوین بازگشایی شد

مسعود فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه در حال حاضر، 105 کیلومتر از آزادراه زنجان ـ قزوین در حوزه استان زنجان بازگشایی شده است، اظهار داشت: ماموران اداره کل راه و ترابری استان زنجان در حال حاضر تا بخشی از محور آزادراه در حوزه قزوین حدفاصل کیلومتر 105 به طرف تاکستان را بازگشایی می کنند.

وی با اشاره به اینکه هنوز 80 کیلومتر از قسمت قزوین بازگشایی نشده است، افزود: راهداران قزوین امشب برای بازگشایی این آزاد راه تلاش خواهند کرد تا در صورت امکان فردا این آزادراه به طور کامل بازگشایی شود.

فاطمی با اشاره به اینکه تعدادی خودرو نیز در آزادراه رها شده است، بیان داشت: از رانندگان این خودروها خواسته شده، خودروهای خود را از مسیر انتقال دهند تا این آزادراه به طور کامل باز شود.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان با اشاره به تلاش خستگی ناپزیر راهداران و نیروهای اداره کل راه و ترابری استان برای بازگشایی این مسیر بیان داشت: از امروز برای بازگشایی محورهای روستایی تلاش خواهیم کرد تا این محورها نیز باز شوند.

همچنین امروز در چهارمین روز متوالی، کلیه مدارس و مراکز آموزشی سطح استان زنجان به دلیل یخبندان و برودت هوا تعطیل اعلام شد.