دولت از طریق پرداخت یارانه از رسانه ها حمایت می کند / بزرگترین نقدها علیه دولت در رسانه ملی انجام می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که همراه رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود در جمع خبرنگاران اظهار داشت : انتظار این است که سیستم رسانه ای کشور حتی به صورت منتقد منصف هم در اختیار دولت باشد، اما برداشت من غیر از این است.

وی افزود : با وجود آنکه دولت بسیاری از کارهای خوب رسانه ها را ستایش می کند، برخی اوقات نسبت به خدمات دولت جفاکارانه برخورد می شود و جا دارد اصحاب رسانه جلوی این رفتار نامطلوب را بگیرند. "باید زمینه ای فراهم شود که رسانه ها خوب را خوب جلوه دهند و روز را روز توصیف کنند و روز را شب و خوب را بد نگویند و حتی اگر حقیقت را نمی گویند ، بدیهیات و واقعیت ها را انکار نکنند ."

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اگر رسانه ها می خواهند به درستی وظیفه اطلاع رسانی را انجام دهند بیایند و اعلام کنند که یک پروژه مثلا در حوزه فرهنگی که 12 یا 15 و حتی 20 سال به حالت معلق رها شده، در دولت نهم ظرف 9 یا 13 ماه آماده بهره برداری شده و در اختیار اهل هنر قرار گرفته و در واقع کار خوب دولتمردان را ستایش کنند.

صفارهرندی افزود: کارنامه دولت قابل ارزیابی و بررسی است و می توان سیر یک پروژه را مورد مطالعه قرار داد که به عنوان نمونه در سال 74 آغاز شده و بعد از طی 40 درصد مراحل اجرا، رها شده ولی در این دولت به مرحله بهره برداری رسیده و متاسفانه این گونه خدمات در رسانه ها به نحو شایسته منعکس نمی شود.

وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت دولت خبرنگاران روزنامه های منتقد را در سفرهای استانی همراه خود نمی کند، گفت: اصحاب رسانه خودشان می توانند بروند و از نزدیک کارهای دولت در استان ها را بررسی کنند و دیدن ایران نیازمند مجوز نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد که به عنوان یک عضو خانواده رسانه معتقد است که چشم بستن بر روی واقعیت ها، انسان های منکر حقیقت و واقعیت را نزد افکار عمومی که با وجود جوسازی ها علیه رئیس جمهور همچنان برای او سر و دست می شکنند، مفتضح خواهد کرد.

خبرنگاری از صفار هرندی سئوال کرد که آیا هنگامی که او سردبیری روزنامه کیهان را برعهده داشت نیز معتقد به چنین دیدگاهی بود و نسبت به عملکرد دولت اصلاحات نقد منصفانه داشت، وی پاسخ داد: امروز نمی توانم درباره عملکرد روزنامه کیهان صحبت کنم و در جایگاه دیگری قرار دارم.

این عضو کابینه دکتر احمدی نژاد در عین حال گفت که به عنوان یک ناظر اعلام می کند که در دولت گذشته گاهی روزنامه کیهان وکیل مدافع سید محمد خاتمی بود و زمانی که عده ای از حضور رئیس جمهور سابق بر سر سفره آنچنانی سخن گفتند، این روزنامه اتهام مذکور را ناروا و حرف بیهوده دانست.

خبرنگار دیگری خطاب به صفار هرندی گفت که با وجود حمایت رسانه ملی و همسویی رسانه های مختلف با دولت چه نیازی به جلب حمایت روزنامه های منتقد و مخالف است که وی پاسخ داد: امروز بزرگترین نقدها علیه دولت از رسانه ملی مطرح می شود که به اعتبار وظیفه باید بلندگوی نظام که دولت بخش اصلی آن است، باشد.

وی افزود: هنگامی که به یکی از مدیران روزنامه ها گفتم چرا واقعیت ها را منعکس نمی کند و رفتاری غیر منصفانه با دولت دارد، به صراحت پاسخ داد که ما رقیب شما هستیم و می خواهیم این دولت را به زیر بکشیم و خودمان با در دست گرفتن قدرت در این جایگاه بنشینیم و شما نباید از ما انتظار انعکاس خدمات دولت را داشته باشید.

" این گونه رسانه ها که آزاد اندیشی ندارند و آزادانه اطلاع رسانی نمی کنند در حقیقت " حزب مکتوب " هستند و به عنوان یک تریبون حزبی و وابسته به جریان خاص، باید دست از ادعای مستقل بودن بردارند تا تکلیف مردم مشخص شود."

خبرنگار دیگری از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اقدامات حمایتی دولت از رسانه ها سئوال کرد که صفار هرندی پاسخ داد: دولت از طریق پرداخت یارانه از رسانه ها حمایت می کند و با مراجعه به اسناد می توان نحوه حمایت از رسانه ها و میزان یارانه پرداختی به آنها را مورد ارزیابی قرار داد تا مشخص شود چگونه به وظایف حمایتی خود از رسانه ها عمل کرده ایم.

وی در پایان احتمال برخورد و تعطیلی روزنامه های منتقد دولت در آستانه انتخابات مجلس هشتم که محور سئوال خبرنگاری بود رد کرد و متذکر شد : این اتفاق نمی افتد و جای نگرانی نیست و اگر کسانی مدعی این مسئله هستند باید دلایل آن را نیز اعلام کنند چرا که قبل از بارش باران، ابرها غرش می کنند.