به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری "خونمردگی" در 13 قسمت 50 دقیقه‌ای به نیمه رسیده و همچنان در تهران ادامه دارد. پولاد کیمیایی، لیلا اوتادی، سیاوش طهمورث، عبدالرضا اکبری، حبیب دهقان‌نسب، سولماز غنی و شهرام عبدلی بازیگران این مجموعه هستند که از اوایل آذر در فرودگاه امام خمینی (ره) کلید خورد.

تاکنون موسیقی و تدوین سه قسمت این مجموعه به پایان رسیده و حمیدرضا صدری به عنوان آهنگساز و خشایار موحدیان به عنوان تدوینگر آن مشغول کار هستند. سعید نعمت‌الله فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "خونمردگی" را نوشته که قرار است دهه آخر صفر روی آنتن شبکه یک برود.

داستان "خونمردگی" درباره ورزشکاری به نام رسول است که پس از بازگشت از مسابقات خارجی متوجه می‌شود برادرش به طرزی مشکوک به قتل رسیده است. رسول تصمیم می‌گیرد خودش قاتل برادر را بیابد و این مسئله او را با دختری به نام فرشته آشنا می‌کند. مزدآبادی سابقه ساخت مجموعه "آدمخوار" و چند فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه دارد.