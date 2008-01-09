برداشت وش پنبه یک ماه به تعویق افتاد

بهرام نظری درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعویق دربرداشت پنبه درسال زراعی جاری گفت: درحال حاضر35 تا 40 درصد پنبه برداشت نشده که درصورت برداشت این میزان تولید وش به 230 هزارتن بالغ خواهد شد.

وی بیان کرد: عمده برداشت پنبه کشورمربوط به استان خراسان است که امسال به دلیل کمبود کارگردرمزارع اولویت برداشت به محصول زعفران تعلق گرفت و کشاورزان در برداشت پنبه با مشکل روبرو شده اند لذا برداشت تا اسفند ماه ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل اتحادیه پنبه کاران کشوراعلام کرد: پیش بینی می شود با پایان برداشت وش میزان پنبه تولیدی درسال زراعی جاری به حدود 75 هزار تن برسد که این رقم معادل تولید سال گذشته است.

وی افزود: تا کنون بالغ بر130 هزارتن وش پنبه برداشت شده که با تصفیه 85 هزار تن ازاین میزان حدود 30 هزارتن پنبه محلوج تولید شده است.

نظری با اشاره به سطح زیرکشت پنبه درسال زراعی گذشته معادل109 هزارهکتاراظهارداشت: سطح زیرکشت پنبه درسال زراعی گذشته با کاهش 40 درصدی روبرو شد درحالیکه سطح زیر کشت پنبه امسال به 119 هزارهکتاررسیده است.

به گفته وی در سال جاری همچون سال قبل حدود 125 تا 130 هزار تن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی وارد می شود.

مدیرعامل اتحادیه پنبه کاران کشورتصریح کرد: درمرحله اول برداشت پنبه دربرخی ازمناطق کشوربه صورت پایلوت خرید محصول برمبنای نرخ تضمینی معادل 500 تومان به صورت نقدی انجام شد که سود حاصل از استحصالات پنبه مجدد به کشاورزان ازسوی اتحادیه بازگشت داده شد که این شیوه خرید امسال در سطح 4 تعاونی پنبه کاران دراستانهای خراسان، سمنان، فارس و گرگان به انجام رسیده است.

وی هزینه تولید پنبه درهرهکتاررا بالغ بریک میلیون تومان اعلام کرد و افزود: درحال حاضرمیانگین عملکرد پنبه معادل 2/2 تن درهرهکتاراست لذا برای افزایش عملکرد درواحد سطح نیازمند تامین بذورمناسب درداخل هستیم ضمن اینکه الیاف پنبه باید با کیفیت بالاتری وارد صنایع نساجی شوند.