دردسر انتخابات فدراسیون فوتبال برای تیم ملی جودو

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کادر فنی تیم ملی جودو قرار بود ساعت 11 صبح امروز در محل آکادمی ملی المپیک دیدارهای انتخابی تیم ملی جودو برگزار شود . اعضای تیم ملی جودو نیز خود را برای حضور در این مسابقات به محل آکادمی رساندند که مسئولان حراست از ورود آنها جلوگیری به عمل آوردند.

تشکیل مجمع فدراسیون فوتبال و انتخاب رئیس آینده این فدراسیون باعث جلوگیری از ورود اعضای تیم ملی جودو به داخل آکادمی عنوان شده است. مجید زارعیان یکی از مربیان تیم ملی که همراه با اعضای تیم ملی پشت درهای بسته ایستاده بود از برگزاری این رقابتها در روز پنجشنبه خبرداد.