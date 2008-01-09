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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۹:۵۴

1400 هیئت مذهبی در استان همدان فعالیت می کنند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: بیش از یک هزار و 400 هیئت مذهبی در مناطق شهری و روستایی این استان فعالیت می کنند.

حجت الاسلام ولی الله محمودی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: هیئت های مذهبی استان همدان علاوه بر برگزاری برنامه در مناسبتهای مذهبی و ملی با اجرای طرح های فرهنگی و آموزشی، اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار می دهند.

وی با بیان اینکه صدور مجوز برای تشکیل و فعالیت هیئت های مذهبی مبتنی بر تایید کمیسیون ویژه صدور مجوز است، بیان داشت: در این کمیسیون، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس شورای هیئت های مذهبی، نماینده امام جمعه، نماینده نیروی انتظامی، نماینده فرمانداری و اداره اطلاعات حضور دارند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان یادآور شد: هیئت های مذهبی از جایگاه والایی برخوردارند و باید در برنامه ریزی  برای انجام فعالیت های دینی از ظرفیت های مذهبی آنها استفاده کرد.

کد مطلب 618121

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