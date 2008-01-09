کاهش میزان ذخیره خونی استان تهران به یک سوم

دکتر مصطفی جمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به رغم مراجعه روز گذشته مردم به پایگاههای انتقال خون و اهدای بیش از 1200 واحد خون، همچنان نیازمند مراجعه بیشتر از سوی مردم هستیم.

وی با اشاره به پایین بودن میزان ذخایر خونی در استان تهران، افزود: در صورتی که با موج جدیدی از سرما مواجه شویم، وضعیت به مراتب نگران کننده تر خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان تهران، از کاهش میزان ذخایر خونی به یک سوم نسبت به سایر فصول سال خبر داد و گفت: مقدار مصرف مثل قبل است اما میزان مراجعات مردم برای اهدای خون کمتر شده است.

جمالی در خصوص اتخاذ راهکارهایی برای بالا بردن میزان خون های اهدایی از سوی مردم، افزود: ایجاد پایگاههای انتقال خون در ادارات با توجه به تعطیلی روزهای گذشته مقدور نبوده و در حال حاضر فقط باید منتظر مراجعه مردم بود.

وی با اعلام اینکه هنوز وارد شرایط بحرانی در تامین خون مورد نیاز مراکز درمانی نشده ایم، تصریح کرد: چنانچه با موج جدیدی از سرما مواجه شویم و میزان مراجعات مردم همچنان پایین باشد، دچار این بحران خواهیم شد.