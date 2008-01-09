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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

گاز صنایع پرمصرف استان مرکزی قطع می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: به دلیل برودت هوا و افت فشار در شبکه گازی به ویژه در غرب کشور، گاز صنایع پرمصرف استان مرکزی قطع می‌شود.

عبدالحسین بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: در پی بارش برف و کاهش بی ‌سابقه دما، ستاد بحران شرکت گاز تشکیل و برای ساماندهی وضعیت گاز در این استان اقدامات لازم انجام شده است.

وی بیان داشت: در مواقع ضروری الویت با مصارف خانگی ‌است و در این رابطه با اخطارهای قبلی نسبت به قطع گاز صنایع اقدام شده است.

بشیری ادامه داد: تا زمان مساعد شدن شرایط جوی و رفع میزان افت فشار در شبکه، محدودیت مصرف گاز توسط صنایع ادامه دارد و صنایع موظفند از سوخت دوم خود استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه اکنون ‪ 23‬شهر و ‪ 200‬روستا در استان مرکزی از گاز استفاده می کنند، یادآور شد: اکیپ‌های امدادی با تجهیزات کامل در سطح شهرها آمادگی مقابله با بحرانهای احتمالی ناشی از قطع گاز را دارند.

کد مطلب 618123

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