تزریق گاز گیلان به سایر مناطق به صلاح مردم این استان نیست

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: به رغم افت فشار گاز، مردم گیلان هم اکنون از حداقل سوخت در منازل خود استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه مردم در برف سال 83 خسارت زیادی دیدند، افزود: با شروع بارش برف در ساعات اولیه، ستاد حوادث در مرکز و شهرستانهای استان برای رفع حداقل مشکلات احتمالی به نحوی برنامه ریزی کرد که مردم از امنیت لازم برخوردار باشند.

قهرمانی بیان داشت: مایحتاج روزمره مردم استان به دلیل تامین امکانات زیربنایی همچون آب، برق، گاز، سوخت، نان، مخابرات و ... به شکل طبیعی و متعارف فراهم است و مشکل خاصی وجود ندارد.

استاندار گیلان، بارش برف امسال را به لحاظ حجم و گستردگی منحصر به فرد دانست و افزود: در شهر انزلی بیش از یک متر و در شهر رشت 80 سانتی متر برف باریده است.

قهرمانی افزود: گستردگی برف نیز، امسال منحصر به فرد بوده زیرا در این مقطع در تمامی شهرستانهای استان برف باریده است در حالی که در سال 83 فقط در چند نقطه استان برف باریده بود.

وی عنوان کرد: در بارش برف امسال تنها یک هزار و 400 مشترک از 420 هزار مشترک گاز گیلان از شش تا هفت ساعت با قطعی گاز مواجه بودند.

این مسئول یادآور شد: برف سال83، 450 میلیارد تومان به کارخانجات صنعتی، منازل مسکونی خسارت وارد کرد که در بارش برف امسال چنین مشکلی نیست.