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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۰۱

آغاز پنجمین روز نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس

آغاز پنجمین روز نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس

پنجمین روز نام نویسی از داوطلبان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعتی پیش در ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداری های سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و سرمای شدید، خللی در روال طبیعی ثبت‌نام داوطلبان مجلس هشتم و میاندوره‌ای خبرگان ایجاد نکرده است و تعداد قابل توجهی از نامزدها برای ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداری های سراسر کشور حضور یافته اند.

تبت نام داوطلبان ورود به مجلس هشتم از امروز شتاب بیشتری به خود گرفته و انتظار می رود شخصیت ها، فعالان سیاسی و نمایندگان فعلی که قصد نامزدی دوباره دارند، از امروز برای ثبت نام مرجعه کنند.

داوطلب نامزدی انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر نیز به فرمانداری تهران واقع در خیابان میرعماد مراجعه کرده و در حال نام نویسی هستند.

نام نویسی از داوطلبان نامزدی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از 15 دی آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز جمعه 21 دی ادامه خواهد داشت.

شمار زیادی از مراجعه کنندگان مدارک ناقص دارند و تعداد زیادی از آنان واجد شرایط نیستند و مقامات وزارت کشور بارها تاکید کرده اند که داوطلبان باید به مواد 28 و 30 قانون انتخابات توجه کنند و در صورتی که مدارک لازم را ندارند نام نویسی نکنند.

کد مطلب 618131

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