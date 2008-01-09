آغاز پنجمین روز نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و سرمای شدید، خللی در روال طبیعی ثبت‌نام داوطلبان مجلس هشتم و میاندوره‌ای خبرگان ایجاد نکرده است و تعداد قابل توجهی از نامزدها برای ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداری های سراسر کشور حضور یافته اند.

تبت نام داوطلبان ورود به مجلس هشتم از امروز شتاب بیشتری به خود گرفته و انتظار می رود شخصیت ها، فعالان سیاسی و نمایندگان فعلی که قصد نامزدی دوباره دارند، از امروز برای ثبت نام مرجعه کنند.

داوطلب نامزدی انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر نیز به فرمانداری تهران واقع در خیابان میرعماد مراجعه کرده و در حال نام نویسی هستند.

نام نویسی از داوطلبان نامزدی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از 15 دی آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز جمعه 21 دی ادامه خواهد داشت.

شمار زیادی از مراجعه کنندگان مدارک ناقص دارند و تعداد زیادی از آنان واجد شرایط نیستند و مقامات وزارت کشور بارها تاکید کرده اند که داوطلبان باید به مواد 28 و 30 قانون انتخابات توجه کنند و در صورتی که مدارک لازم را ندارند نام نویسی نکنند.