بوش برای فروش بمبهای هوشمند به عربستان تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست،"جرج بوش" سخت تلاش می کند تا درباره این طرحها، کنگره را رسما در جریان بگذارد و البته این تلاش در حالی صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی از این طرحها نگران است و بوش هفته آینده به ریاض سفر خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، هر چند دولت آمریکا از ابتدا در نظر داشت تا به کنگره درباره این طرح در 15 ژانویه ( 25 دی ماه) اطلاع دهد، اما این امر در 14 ژانویه (24 دی ماه) صورت خواهد گرفت.

به گفته مقامهای آگاه، بوش 15 ژانویه در عربستان خواهد بود و در نظر دارد به سعودیها درباره تلاش بی وقفه خود در زمینه این قرارداد تسلیحاتی و همچنین تصویب آن سخن بگوید.

کنگره آمریکا پس از دریافت اطلاع رسمی درباره این قرارداد تسلیحاتی از جمله جزئیات این قرارداد، 30 روز فرصت خواهد داشت تا آن را تایید نکند، اما کنگره این کار را انجام نخواهد داد و آن را تصویب خواهد کرد.

رژیم صهیونیستی از قرارگرفتن مسئله بمبمهای هوشمند دراین قرارداد ابراز نگرانی کرده است.

به نوشته جروزالم پست، وزارت جنگ این رژیم هم برای دریافت دو مدل جدید و پیشرفته از این بمبهای هوشمند به منظور حفظ برتری کیفی خود در برابر عربستان ابراز علاقه مندی کرده است.

بوش که امروز اولین سفر خود را به سرزمین های اشغالی و کرانه باختری صورت می دهد همچنین قرار است پیش از بازگشتش به واشنگتن در 16 ژانویه از کشورهایی همچون کویت، بحرین، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و مصر نیز دیدن کند.