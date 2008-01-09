پیشنهاد 50 هزار تومانی وزارت علوم برای سرانه فرهنگی دانشجویان

محسن اسلامی - مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر مشکل بودجه های فرهنگی را تنها حجم این بودجه ندانست و گفت : عدم توجه به تامین اعتبار بودجه های تخصیصی بر طبق تقویم فعالیت دانشگاهی از دیگر مشکلاتی است که همواره فعالیتهای فرهنگی در نیمسال دوم تحصیلی را با مشکل روبرو می کند.

وی افزود : نیمسال دوم تحصیلی از بهمن ماه شروع می شود و تا خرداد ماه ادامه داد و در ماههای فروردین به بعد برنامه‌های فرهنگی بسیاری در دانشگاهها برگزار می شود اما بودجه فرهنگی در این ایام تخصیص نیافته و سه ماهه پایانی نیمسال دوم تحصیلی در کمبود بودجه فرهنگی به سر می‌برد و بودجه مربوط به این ماهها در نیمه تابستان تخصیص می یابد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم ادامه داد : آزادسازی بودجه در بحث فرهنگی اقتضائات خاص خود را می طلبد، بنابراین علاوه بر اینکه حجم بودجه فرهنگی همواره مورد بحث مدیران فرهنگی بوده است، زمانی که این بودجه ها به دانشگاه تزریق می‌شود نیز متناسب با زمانهایی نیست که فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها به اوج می رسد. این عدم هماهنگی زمانی منجر به کندی فعالیتها شده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ عرصه تنفس جامعه است، خاطرنشان کرد : فرهنگ به قدری سیال است که اجازه نمی دهد لحظه به لحظه برنامه نداشته باشیم. در کار فرهنگی هم کمیت و هم کیفیت اهمیت دارد اما کمیت در درجه اول قرار می گیرد و باید تعداد برنامه ها آنقدر زیاد باشد که مخاطبان فرصت انتخاب برترین را پیدا کنند. در اوج کمیت است که شاخصه های رشد تعریف می‌شوند، بنابراین بودجه ریزی فرهنگی مهمتر از بودجه ریزی عمومی است.

اسلامی به بودجه 87 دانشگاهها و نحوه تزریق بودجه اشاره کرد و گفت : امسال بودجه دانشگاهها زیر مجموعه وزارت علوم دیده شده است و بودجه دانشگاهها از وزارتخانه به دانشگاهها می رود. حوزه فرهنگی وزارت علوم از معاونت طرح و توسعه خواستار شده تا سرانه فرهنگی مناسبی برای دانشجویان در نظر گیرند که پیشنهاد شد حداقل سرانه فرهنگی دانشجویی در سال 87 برابر 50 هزار تومان باشد.

محسن اسلامی گفت : در سال 85 بودجه دانشگاهها از مدل سرانه ای پیروی می کرد و سرانه رفاهی فرهنگی و ورزشی دانشجویان 300 هزار تومان اعلام شد. دکتر خرمشاد و دکتر ملاباشی معاونان فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم طی بخشنامه‌ای به دانشگاهها اعلام کردند که 11 تا 13 درصد از سرانه رفاهی فرهنگی و ورزشی دانشجویان به امور فرهنگی اختصاص پیدا کند.

وی با بیان اینکه سرانه ای شدن بودجه و بخشنامه معاونان وزارت علوم یک اتفاق خوب در حوزه فرهنگ بود، افزود : برخی دانشگاهها آنچه که بخشنامه شده بود را به درستی عمل نکردند اما 20 دانشگاه خود را به استانداردهای وزارت علوم نزدیک کرده بودند و همین منجر شد تا دانشگاهها از نظر فرهنگی با یک پرش مواجه شوند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد : مدل سرانه ای بودجه دانشگاهها در سال 86 اعمال نشد و بودجه با توجه به برنامه ها تنظیم شده بود و در واقع بودجه 86 بر اساس تفکیک حوزه ای نوشته نشده بود و تفکیک برنامه ای ایجاد شد. این شیوه منجر شد که خود به خود برخی از برنامه ها اجرا نشوند زیرا کسری بودجه پیدا می شد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد : اهمیت به فرهنگ باید از سوی مجلس پر رنگ تر درنظر گرفته شود. دانشگاهها در حوزه فرهنگی علاقه مند به هزینه کردن هستند اما در بسیاری از مواقع فقدان نقدینگی دارند، بنابراین مجموعه فرهنگی باید در فصل بودجه مورد توجه قرار گیرد.