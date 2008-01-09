نمایش سمندریان چراغ سالن اصلی را روشن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان "ملاقات بانوی سالخورده" که به مناسبت نخستین اجرای نمایش و بازگشایی سالن اصلی تئاتر شهر در مقابل حاضران در سالن سخنرانی کرد، شرایط حاکم بر تئاتر را مانند آوار دانست که وقتی میریزد دیگر نمیتوان جلودارش بود.
سمندریان با بیان اینکه کارگردانان مجبورند نمایشهای مورد علاقه خود را به سختی به اجرا برسانند، اظهار داشت: "با اینکه کمکهایی به تئاتر و گروهها میشود، ولی با همه اینها در حال در جا زدن در تئاتر هستیم. تئاتر نیاز فطری بشر است، ولی عدهای میخواهند مقابلش بایستند، در حالی که تئاتر همیشه در طبیعت وجود دارد."
مدرس و کارگردان باسابقه تئاتر خاطرنشان ساخت: "در کشور ما عدهای قربانی تئاتر میشوند. به من و برخی دوستانم اعلام شد وقتی میگوییم تئاتر مشکل دارد برای بیرون آوردنش از این وضعیت آستین بالا بزنیم. ما از همه طرف با مشکل رو به رو هستیم. من مجبور شدم کار را خلاصه کنم و اگر در جایی اشتباهی رخ داد، بدانید عمدی نبوده و کیفیت بالا مد نظر است."
سمندریان یادآور شد: "من به نمایندگی از عده زیادی اینجا هستم. ما که ادعا میکنیم خود را فدای تئاتر میکنیم تعدادمان کم است. در فطرت ما خدمت به تئاتر لذت دارد و ما نیازمند حضور شما مردم هستیم که شرایط سخت مانع حضورتان در سالنهای نمایش نمیشود. وقتی شنیدم نمایش "افرا" به کارگردانی دوست قدیمیام بهرام بیضایی با استقبال رو به رو شده بسیار خوشحال شدم."
وی در پایان با اشاره به اینکه بخشی از تئاترهایی که اجرا میشوند بیارزشند، تصریح کرد: "برخی دوستان من به اجبار وجود خود تا پای جان برای تئاتر ایستادهاند و با هم آنقدر کار میکنیم تا تئاتر از این وضعیت بیرون بیاید. کسانی که دلسوز تئاتر هستند به من گفتند جزو کسانی باشم که تئاتر شهر را تکان بدهم تا در آینده شاهد تئاترهای بهتر باشیم و به جوانان خود افتخار کنیم."
نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" به عنوان نخستین نمایش بعد از حدود پنج ماه تعطیلی و بازسازی تئاتر شهر سهشنبه شب 18 دی با حضور جمع کثیر مخاطبان و علاقمندان تئاتر در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شد. این نمایش با بازی پیام دهکردی، گوهر خیراندیش، فرخ نعمتی، احمد ساعتچیان و گروهی از هنرمندان تئاتر هر روز جز شنبهها ساعت 19 به صحنه میرود.
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