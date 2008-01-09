بوش گشت زنی عادی دریایی ایران را "تحریک کننده" دانست!

به گزارش خبرگزاری مهر،رسانه های آمریکایی و البته برخی رسانه های عربی همسو مانند العربیه، دوشنبه در یک اقدامی کاملا هماهنگ و حساب شده، در آستانه سفر جرج بوش به منطقه خاورمیانه، با بهانه قرار دادن رهگیری و تذکر شناورهای ایرانی به ناوچه های آمریکایی در تنگه هرمز، جنگ روانی و تبلیغاتی تازه ای علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداختند.



یکی از اهداف اصلی سفرجرج بوش همانطورکه وی تاکید کرد؛ تلاش برای وانمود کردن ایران به عنوان یک خطر برای کشورهای منطقه به ویژه برای اعراب است که وی به صراحت گفته بود در دیدار با مقامهای کشورهای عربی منطقه، خطرناک بودن ایران را برای آنها گوشزد خواهم کرد.

به گزارش مهر به به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "جرج بوش" دیشب در کنفرانسی خبری در کاخ سفید در این باره ادعا کرد: این وضعیتی خطرناک است. آنها(ایرانیها) نباید این کار را می کردند؛ من نمی دانم چه فکری کرده اند، اما می گویم که این اقدامی تحریک کننده است.

بوش در ادامه سخنانش همچنین گفت: ارزیابی اطلاعاتی اخیر درباره ایران که ثابت کرد تهران برنامه سلاحهای هسته ای خود را در سال 2003 متوقف کرده است؛ سبب ارسال پیامی مغشوش به جامعه بین المللی درباره سیاست آمریکا شد.

وی بار دیگر مدعی شد : ایران یک تهدید بوده و هست و اگر به آنها اجازه دهیم به دانش غنی سازی اورانیوم دست یابند، همچنان تهدید خواهند بود.

وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای، مدعی اقدامات تحریک‌آمیز پنج قایق‌ ایرانی علیه سه ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس شد. به ادعای مقامهای نظامی آمریکایی قایقهای تندرو ایرانی در تنگه هرمز روز یکشنبه با نزدیک شدن به ناوهای جنگی آمریکایی، آنها را تهدید به انفجار کردند که به دنبال آن ناوهای آمریکا در آستانه گشودن آتش به سوی قایقها بودند که آنها مسیر خود را کج کرده و دور شده‌اند.

هیاهوی جدید آمریکایی درباره گشت زنی عادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز، درحالی صورت می گیرد که سیدمحمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت گرفته درباره یک کشتی آمریکایی را یک مسئله عادی توصیف کرد که به گفته وی گاهی برای هر یک از طرفین اتفاق می افتد به طوری که دو طرف پس از اینکه همدیگر را شناخته اند، قضیه پایان یافته اعلام شده است، ابتدا رسانه های غربی و سپس برخی مقامهای تندرو آمریکا، این اقدام شناورهای ایرانی را به عنوان یک تهدید علیه ناوهای آمریکا در منطقه خلیج فارس توصیف کرده و از ایران به عنوان یک تهدید و خطر یاد کرده اند.

حسینی مشکل را شناسایی نشدن ناوهای آمریکایی از سوی قایقهای تندرو دانسته و اظهار داشته که پس از شناسایی، به ناوهای آمریکایی اجازه داده شده به مسیر خود ادامه دهند.

اما "دانا پرینو"، سخنگوی کاخ سفید حادثه را عادی ندانست و مدعی شد: بی احتیاطی بوده است؛ این یک نشانه دیگر برای افرادی در منطقه است که نگران رفتار ایران هستند.

به گفته وی، موضوع ایران بخشی از مذاکرات بوش در سفرش به خاورمیانه خواهد بود، اما دلیل اصلی سفر نیست.

امروز همچنین وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) ادعا کرد نوارهای صوتی و تصویری از حادثه را در اختیار دارد که ثابت می کند ناوهای آمریکایی هنگام نزدیک شدن به قایقها چندین بار خود را شناسایی کرده و درخواست اعلام هویت از سوی قایقها می کنند. سپس پیامی رادیویی شنیده می شود که می گوید: داریم به طرف شما می آییم. شما ظرف چند دقیقه منفجر می شوید.

جرج بوش که امروز به خاورمیانه می آید و دراولین گام در مناطق اشغالی 1948 به دیدار مقامهای رژیم اشغالگر قدس خواهد رفت و در ادامه به کرانه باختری برای اعلام حمایت مجدد خود از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و پس از آن به کویت، بحرین، امارات، عربستان و مصر خواهد رفت.