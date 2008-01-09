واکنش آمریکا به احتمال انصراف لهستان از همکاری درباره سپرموشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"شون مک کورمک" در پاسخ به سئوالی درباره امکان انصراف لهستان از توافقات با آمریکا اعلام کرد که دولت آمریکا هنوزهم اطمینان دارد که با لهستان درباره استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در این کشور به توافق خواهد رسید.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

خبر احتمال انصراف لهستان از این پیشنهاد آمریکا پس از این منتشر شد که "دونالد توسک" نخست وزیر لهستان در مصاحبه با نیوزویک گفت : ما قطعاً نباید عجله ای در مسئله استقرار سامانه دفاع موشکی در کشورمان داشته باشیم.

وی گفت : به یاد داشته باشید؛ فرض درباره سپر موشکی این است که از آمریکا حفاظت کند نه از لهستان و در این باره نیاز به گفتگوهای بیشتری است.

مک کورمک اطلاع داد که از این سخنان توسک با خبر است و وزیر دفاع لهستان در ماه ژانویه به این کشور سفر می کند تا مذاکراتی انجام شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت : ما آزمایش موشکی در ایران را دیدیم و دولت ایران خود به همه اعلام کرده است که روی این کار می کند و همگی از آن اطلاع داریم. این سیستم دفاع ضد موشکی برای دفاع از اروپا در برابر تهدیدات کنونی ناشی از ایران کشوری که ایران سعی دارد به موش های دور برد دست یابد، و نیز تهدیدات در آینده است.

این در حالی است که وزیر امور خارجه لهستان نیز اخیراً در واکنش به توجیه آمریکا برای استقرار سپرموشکی در کشورش و جمهوری چک، تاکید کرد که ایران، تهدید موشکی به شمار نمی رود.

"رادیسلاو سیکورسکی" در گفتگو با روزنامه "گازیتا ویبورژا" "Gazeta Wyborcza" که 15 دیماه منتشر شد، اعلام کرد که تهدیدی از سوی ایران نمی بیند و از این رو استقرار پایگاه دفاع ضد موشکی آمریکا در کشورش را غیر ممکن نمی داند