نشست کمیته فنی شنا امروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که به ریاست بهرام پازوکی رئیس کمیته فنی و با حضور اعضا: محمد علی سادات منصوری، بهزاد مهدی خبازیان، محمد حسین اقبالی، فرشته احدیانی و مسعود عباسی برپا می شود، آئین نامه نهایی تشکیل انجمن داوران شنا به تصویب خواهد رسید.



بررسی مشکلات موجود در آموزش شنا در سطح کشور، داوری شنا و بررسی وضعیت تیم ملی شنا از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست امروز است. این جلسه از ساعت 30/15 آغاز می شود.

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