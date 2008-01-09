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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۲۳

نشست کمیته فنی شنا امروز برگزار می شود

ششمین نشست کمیته فنی شنا در سال 86، امروز در محل فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که به ریاست بهرام پازوکی رئیس کمیته فنی و با حضور اعضا: محمد علی سادات منصوری، بهزاد مهدی خبازیان، محمد حسین اقبالی، فرشته احدیانی و مسعود عباسی برپا می شود، آئین نامه نهایی تشکیل انجمن داوران شنا به تصویب خواهد رسید.

بررسی مشکلات موجود در آموزش شنا در سطح کشور، داوری شنا و بررسی وضعیت تیم ملی شنا از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست امروز است. این جلسه از ساعت 30/15 آغاز می شود.
کد مطلب 618140

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