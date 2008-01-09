به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتاپست، سودیبو مارکوس مدیر اجرایی سازمان محمدیه دومین جنبش بزرگ اسلامی اندونزی و عضو هیئت مدیره سازمان خیریه بین‌ادیان گفت: سازمان ملی انسان‌دوستی تنها برای اهداف خیرخواهانه فعالیت می‌کند و هیچ نفع سیاسی و یا سایر اهداف دیگری نمی‌توانند در امور آن دخالت کند.

وی همچنین گفت که این گروه تازه تأسیس از گروه های ادیان توحیدی و گروه‌های غیر دولتی تشکیل شده که در آن میان می توان به دفتر خدمات انسان دوستانه به عنوان یک سازمان امداد رسانی کاتولیک، تانگور بنسانا از انجمن پروتستان، دامپت دوفا سازمان خیریه، صلیب سرخ اندونزی و چندین سازمان خیریه منطقه‌ای از ادیان مختلف اشاره کرد.

سودیبو اظهار داشت : این سازمان می‌تواند گروه های خیریه محلی را تقویت کرده و به آنها کمک کند تجارب خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. تقویت گروه های محلی با تمرکز بر ظرفیت ایجاد و ارتقاء مهارتهای سازمانها در ریشه کن کردن فقر، اشتغال زایی و مدیریت فجایع صورت خواهد گرفت.

مجمع الجزایر اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشور اسلامی دسامبر 2004 مورد اصابت شدید سونامی هندی- اقیانوسیه‌ای قرار گرفت و سال گذشته دارای بالاترین میزان تلفات براثر آنفلانزای مرغی بود.

این سازمان بین دینی و خیریه تازه تأسیس در دو جهت فعالیت می‌کند که یکی از آنها دیدارهای همکاری رو در رو و دیگر از طریق بازار مجازی امداد انسان دوستانه است؛ افرادی که به پول برای خدمات انسان دوستانه نیاز دارند و افرادی که می خواهند به این امور کمک کنند در این بازارهای مجازی با یکدیگر رو به رو می‌شوند که این امر از طریق سازمان بین المللی نوع دوستی صورت می گیرد که سال گذشته در کویت تأسیس شد.

این سازمان دامنه متنوعی از سازمانهای خیریه و نوع دوست کشورهای اسلامی را چون بنیاد امداد امام خمینی(زه) در ایران، انجمن هلال احمر قطر، برنامه حمایتی پاکستان، آکسفام، صلیب سرخ بریتانیا و فدارسیون بین المللی صلیب سرخ را متحد کرده است.