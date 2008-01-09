دومین دوره جایزه کتاب فصل روز شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از ساعت 16 و در سرای اهل قلم آغاز می شود.

آثار راه یافته به مرحله دوم داوری دومین دوره جایزه کتاب فصل عبارت اند از:

زبان

سروده‌های روشنایی، ابوالقاسم اسماعیل پور، پژوهشگاه نشر اسطوره، سازمان میراث فرهنگی

اوستا برگردان هفت هات از گاتاها، آبتین ساسانفر، نشر علم

گویش فیروزکوه ، اصغر اسفندریاری، انتشارات تاویل

درآمدی بر گویش‌شناسی، علی اکبر بشیری، انتشارات مازیار

فرهنگ جامع زبان و گویش نطنز، عباس دهقانیان، انتشارات پرشکوه

آشنایی با تاریخ زبان‌های ایرانی، کورش صفوی، انتشارتت پژواک کیوان

فرهنگ واژه‌‌سازی در زبان فارسی،‌ کامیاب خلیلی، ‌نشر قصیده سرا

ادبیات

- ‌تاریخ ادبیات و نقد ادبی:

مثل‌ها،‌کنایه‌ها و اصطلاحات، حسین خدیش (ایرج)، ‌انتشارات نوید شیراز

آموزش داستان‌نویسی، روح الله مهدی پور عمرانی،‌انتشارات تیرگان

زن و شعر، زینب یزدانی، انتشارات تیرگان

سیر رمانیستم در ایران، مسعود جعفری، نشر مرکز

میراث مولوی، شعر و عرفان در اسلام، ویلیام چیتیک ، ترجمه مریم مشرف، نشر سخن

واقع‌گرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران، فدوی الشکری، انتشارات نگاه

طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسیی، اکرم گلشنی، انتشارات جام گل

- متون قدیم:

لالنگ ره‌آورد گشتی در مثنوی، ابوالقاسم پرتو، انتشارات کویر

من و مولانا، ویلیام چیتیک، ترجمه شهاب‌الدین عباسی، انتشارات مروارید

دفتر دگرسانیها در غزل‌های حافظ، سلیم نیساری، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موسیقی شعر حافظ، دره دادجو، انتشارات زرباف اصل

رباعیات حکیم خیام نیشابوری، ترجمه به زبان آشوری: شموئیل تومابیت یعقوب، به کوشش ویلیام پیرویان، موسسه فرهنگی انتشارات گوهرشاد

- داستان معاصر:

کرشمه‌ لیلی، محمد ابراهیمیان ، نشر قطره

قلعه‌ پرتغالی، نشر چشمه

پسین شوم، محمدرضا مرزوقی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

از یاد رفتن، محمد حسین محمدی، نشر چشمه

مارها تشنه‌اند، امیر محمد اعتمادی، انتشارات آگه

- شعر معاصر:

دستور زبان عشق، قیصر امین پور، انتشارات مروارید

در یک زمستان، عمران صلاحی، انتشارات نوید شیراز

وطنم ابراهیم، محمدرضا سهرابی‌نژاد ، انتشارات خورشید باران

نه آواز قناری، نه همهمه باد، ناصر نصیری، نشر ویستار

- ادبیات زبان‌های دیگر:

عروس بیوه، جویس کرول اتس، ترجمه رویا بشنام، نشر فیروزه

مون پالاس، پل استر، ترجمه لیلا نصیری‌ها، نشر افق

تاریخ

تاریخ تالش: با نگاهی نو و انتقادی به جغرافیای تاریخی ایران باستان، علی عبدلی، انتشارات جامعه‌نگر

درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ ، علیرضا ملائی توانی، نشر نی

تاریخ اقوام کوه نشین شمال غرب ایران، چارلز برنی و مارشال لانگ، ترجمه هوشنگ صادقی، انتشارات نگاه

وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی، پی‌یر بریان، ترجمه ناهید فروغان، نشر اختران

شیراز در روزگار حافظ، جان لیمبرت، ترجمه همایون صنعتی، انتشارات دانشنامه فارس