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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۱۶

دومین دوره جایزه کتاب فصل روز شنبه برگزار می شود

مراسم دومین دوره اعطای جایزه کتاب فصل (تابستان 86) با حضور معاون فرهنگی ارشاد و جمعی از اهالی قلم 22 دی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از ساعت 16 و در سرای اهل قلم آغاز می شود.

آثار راه یافته به مرحله دوم داوری دومین دوره جایزه کتاب فصل عبارت اند از:

زبان

سروده‌های روشنایی، ابوالقاسم اسماعیل پور، پژوهشگاه نشر اسطوره، سازمان میراث فرهنگی
اوستا برگردان هفت هات از گاتاها، آبتین ساسانفر، نشر علم
گویش فیروزکوه ، اصغر اسفندریاری، انتشارات تاویل
درآمدی بر گویش‌شناسی، علی اکبر بشیری، انتشارات مازیار
فرهنگ جامع زبان و گویش نطنز، عباس دهقانیان، انتشارات پرشکوه
آشنایی با تاریخ زبان‌های ایرانی، کورش صفوی، انتشارتت پژواک کیوان
فرهنگ واژه‌‌سازی در زبان فارسی،‌ کامیاب خلیلی، ‌نشر قصیده سرا

ادبیات

- ‌تاریخ ادبیات و نقد ادبی:
مثل‌ها،‌کنایه‌ها و اصطلاحات، حسین خدیش (ایرج)، ‌انتشارات نوید شیراز
آموزش داستان‌نویسی، روح الله مهدی پور عمرانی،‌انتشارات تیرگان
زن و شعر، زینب یزدانی، انتشارات تیرگان
سیر رمانیستم در ایران، مسعود جعفری، نشر مرکز
میراث مولوی، شعر و عرفان در اسلام، ویلیام چیتیک ، ترجمه مریم مشرف، نشر سخن
واقع‌گرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران، فدوی الشکری، انتشارات نگاه
طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسیی، اکرم گلشنی، انتشارات جام گل

- متون قدیم:
لالنگ ره‌آورد گشتی در مثنوی، ابوالقاسم پرتو، انتشارات کویر
من و مولانا، ویلیام چیتیک، ترجمه شهاب‌الدین عباسی، انتشارات مروارید
دفتر دگرسانیها در غزل‌های حافظ، سلیم نیساری، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
موسیقی شعر حافظ، دره دادجو، انتشارات زرباف اصل
رباعیات حکیم خیام نیشابوری، ترجمه به زبان آشوری: شموئیل تومابیت یعقوب، به کوشش ویلیام پیرویان، موسسه فرهنگی انتشارات گوهرشاد

- داستان معاصر:
کرشمه‌ لیلی، محمد ابراهیمیان ، نشر قطره
قلعه‌ پرتغالی، نشر چشمه
پسین شوم، محمدرضا مرزوقی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
از یاد رفتن، محمد حسین محمدی، نشر چشمه
مارها تشنه‌اند، امیر محمد اعتمادی، انتشارات آگه

- شعر معاصر:
دستور زبان عشق، قیصر امین پور، انتشارات مروارید
در یک زمستان، عمران صلاحی، انتشارات نوید شیراز
وطنم ابراهیم، محمدرضا سهرابی‌نژاد ، انتشارات خورشید باران
نه آواز قناری، نه همهمه باد، ناصر نصیری، نشر ویستار

- ادبیات زبان‌های دیگر:
عروس بیوه، جویس کرول اتس، ترجمه رویا بشنام، نشر فیروزه
مون پالاس، پل استر، ترجمه لیلا نصیری‌ها، نشر افق

تاریخ

تاریخ تالش: با نگاهی نو و انتقادی به جغرافیای تاریخی ایران باستان، علی عبدلی، انتشارات جامعه‌نگر
درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ ، علیرضا ملائی توانی، نشر نی
تاریخ اقوام کوه نشین شمال غرب ایران، چارلز برنی و مارشال لانگ، ترجمه هوشنگ صادقی، انتشارات نگاه
وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی، پی‌یر بریان، ترجمه ناهید فروغان، نشر اختران
شیراز در روزگار حافظ، جان لیمبرت، ترجمه همایون صنعتی، انتشارات دانشنامه فارس

کد مطلب 618143

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