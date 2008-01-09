مسابقات مرحله "پلی آف " واترپلو لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان لیگ واترپلو طبق برنامه قرار بود پنج شنبه و جمعه هفته جاری (20-21 دی ماه) بازی های مرحله رفت "پلی آف" بین تیم های دانشگاه آزاد ابهر- هیئت شنای گیلان در تهران و هیـئت شنای اصفهان – نفت امیدیه در اصفهان برگزار شود که به دلیل شرایط نامساعد آب و هوا ، مسدود بودن راه ها و لغو پروازهای داخلی و عدم امکان اعزام بازیکنان به محل برگزاری مسابقات، لغو شد.

به این ترتیب این دو مسابقه پنج شنبه هفته آینده 27 دی ماه، در شهرهای تهران (هیئت شنای گیلان- دانشگاه آزاد ابهر) و اصفهان (هیئت شنای اصفهان - نفت امیدیه) برگزار خواهد شد.