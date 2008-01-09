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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۰۹

مسابقات مرحله "پلی آف " واترپلو لغو شد

مسابقات مرحله رفت "پلی آف" لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان لیگ واترپلو طبق برنامه قرار بود پنج شنبه و جمعه هفته جاری (20-21 دی ماه) بازی های مرحله رفت "پلی آف" بین تیم های دانشگاه آزاد ابهر- هیئت شنای گیلان در تهران و هیـئت شنای اصفهان – نفت امیدیه در اصفهان برگزار شود که به دلیل شرایط نامساعد آب و هوا ، مسدود بودن راه ها و لغو پروازهای داخلی و عدم امکان اعزام بازیکنان به محل برگزاری مسابقات، لغو شد.

 به این ترتیب این دو مسابقه پنج شنبه هفته آینده 27 دی ماه، در شهرهای تهران (هیئت شنای گیلان- دانشگاه آزاد ابهر) و اصفهان (هیئت شنای اصفهان - نفت امیدیه) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 618144

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