نان گران شد/ سرمای بی سابقه وضعیت مازندران را فوق العاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پورمحمد در جلسه ستاد بحران مازندران با انتقاد از دستگاه های آب و فاضلاب و برق به دلیل قطع این دو منبع در ادامه قطعی گاز در استان اظهار داشت: متاسفانه مشاهده شده در استان برخی نانوایی های گاز دار از فروش نان به مردم خودداری می کنند این در حالی است که نظارت دقیقی از سوی شرکت غله صورت نمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بحران قطعی گاز در شهرهای مازندران همچنان ادامه دارد و سبب اختلال در زندگی مردم استان شده است.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران با اشاره به بارش شدید برف طی دو روز گذشته در مازندران عنوان کرد: بیشتر راه های روستایی مسدود استان باید به زودی بازگشایی شود.

پورمحمد با بیان اینکه قریب به 600 نفر از مسافران در محور هراز و گردنه امامزاده هاشم در کمپ های راهداری اسکان داده شدند یادآور شد: عملیات جابجایی این افراد از صبح امروز به مبدا و مقصد اصلی آنها آغاز شده است.

خبر دیگر اینکه بر اساس گزارش های دریافتی از خبرنگاران مهر در شهرهای مازندران، 40 ‬درصد راه های ارتباطی روستاهای بخش چمستان شهرستان نور همچنان به دلیل ریزش برف در ‪ ۴۸‬ساعت گذشته، مسدود است.

بارش سنگین برف در دو روزگذشته، موجب مسدود شدن بسیاری از راه های ارتباطی روستاهای غرب مازندران شد.

قطع و افت فشار گاز در چمستان نیز شدت گرفته است و مامورین راهداری برای انجام عملیات راهداری در مواقع بحران با کمبود تجهیزات مواجه هستند.

از شرق مازندران نیز خبر می رسد که قطع گاز در شهرهای بهشهر و نکا، زندگی مردم استان را مختل کرده است.

صف‌های مردم برای تهیه ‌برخی از مایحتاج عمومی و وسایل گرمایشی نشانه ‌ای از نگرانیهای مردم و اختلال در زندگی آنهاست.

هجوم شهروندان برای تهیه وسایل گرمایشی در حالی است که هفته گذشته پس از قطع گاز در برخی از نواحی بهشهر، بیش از ‪ ۹۰‬ نفر به دلیل استفاده نادرست از بخاری‌ های نفتی و استفاده از منقل و ذغال برای گرم کردن منازل، راهی مراکز درمانی شدند و تحت معالجه و مداوا قرار گرفتند.

سرمای بی‌ سابقه زمستان امسال که بارش برف روزهای اخیر بر شدت آن افزوده است از جمله دلایلی است که تلاش مردم را برای یافتن راه‌ هایی برای غلبه بر آن بیشتر از گذشته می ‌کند.

قطعی گاز در شهرهای قائمشهر و ساری همچنان باعث اختلال در زندگی مردم استان شده است.

صف های طولانی و طویل مردم برای خرید بخاری های برقی به قیمت های گزاف (20 تا 35 هزار تومان)، تعطیلی برخی نانوایی ها به دلیل افت فشار گاز در شهرهای مقائمشهر و ساری، مهاجرت مجدد مردم به خانه های یکدیگر، بارش برف، مسدود بودن راه های درون شهری همچنان مشکلات مردم استان را دو چندان کرده است.