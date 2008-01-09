ارائه لایحه بودجه 87 ؛ دانشگاهها همچنان در کسری بودجه 86 گرفتارند!

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور لایحه بودجه 87 را روز گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. محمود احمدی نژاد وضعیت دانشگاهها در بودجه سال آینده را بسیار خوب خوانده به گونه ای که تاکید کرده است بودجه دانشگاهها در سال 87 به گونه بسته شده است که دانشگاهها به جایگاه اصلی خود دست می یابند.

خبر خوش بودجه ای رئیس جمهور برای دانشگاهها

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که دوشنبه 17 دی ماه برای تقدیم بودجه سال 87 کل کشور به مجلس شورای اسلامی رفته بود، با بیان اینکه کارهای پژوهشی تکراری بسیاری انجام می شود، گفت : ده ها بلکه صدها عنوان پژوهش تکراری در کشور توسط دستگاههای گوناگون انجام می شود، به طوری که داشتن ردیف مستقل برای هر دستگاه یک پیروزی تلقی می شود و بیشترین وقت مدیران اجرایی در این را صرف می شود که بودجه بگیرند و به زیرمجموعه خود وارد کنند.

وی در بیان راهکار دولت نهم برای جلوگیری از پژوهشهای تکراری گفت : برای جلوگیری از پژوهشهای تکراری، اعتبارات پژوهشی دستگاهها زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متمرکز شد.

محمود احمدی نژاد در حاشیه تقدیم بودجه سال 87 کل کشور به مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، توجه خاص به آموزش عالی، دانشگاهها ، تمرکز زدایی، کیفیت دانشگاهها، تجهیزات آزمایشگاهی علمی، توجه خاص به آموزش و پرورش و دانشگاهها و همچنین رساندن این مراکز به جایگاه اصلی خود از دیگر ویژگی های بودجه سال آینده دانست.

در حالی محمود احمدی نژاد از بودجه سال آتی دانشگاهها خبرهای خوشی را اعلام می کند که دانشگاهها با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند.

کسری بودجه؛ غصه همیشگی دانشگاهها در زمستان

در حالی که فصل خزان به پایان رسید، دانشگاهها همچنان با کسری بودجه مواجهند و توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارند. اقتصاد مبتنی بر دانایی را خواستاریم اما خاسگاه تحقق این هدف فراموش کرده ایم. مهد توسعه دچار بحران است.



بودجه 1386 کشور هنگامی که توسط دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، همگان انتظار داشتند بودجه دانشگاهها مطابق سال 1385 بر اساس سرانه دانشجویی بسته شود اما با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفته بود بودجه کشور را انقباضی تدوین کند، بودجه دانشگاهها نیز شامل این تصمیم شد و توجهی به سرانه دانشجویی نشد.

دانشگاهها نیز که همه ساله ظرفیت خود را به سازمان سنجش اعلام می کنند تا بر اساس آن پذیرش صورت گیرد با اعلام نتایج کنکور متوجه شدند که ظرفیت مازادی نیز به آنها تحمیل شده است. البته دولت با توجه به برنامه چهارم توسعه باید به توسعه کمی دانشگاهها همت گمارد و این امری طبیعی است و باید اجرا شود اما رقمی که بودجه 1386 برای دانشگاه ها تعیین کرده بود بی گمان همگان را در همان نگاه اول متوجه کسری بودجه می کرد.

بسیاری از روسای دانشگاهها با انتقاد از سرانه ای نبودن بودجه دانشگاهها که مدت ها در مورد آن برنامه ریزی شده بود و حتی در برخی اجلاس روسای دانشگاهها نیز پیرامون این موضوع بحث و بررسی صورت گرفته بود، انتقادات شدیدی را وضعیت مالی دانشگاههای خود مطرح کردند.

دانشگاه تبریز و دانشگاه یزد نمونه هایی از دانشگاههای هستند که وضعیت موجود را بحران زا خوانده اند. رئیس دانشگاه یزد اعتقاد دارد که ماههای آخر سال توان پرداخت حقوق کارمندان و اساتید را ندارد.

دکتر سید محمد حسینی نماینده وزیر علوم در امور دانشگاهها نیز در مورد کسری بودجه دانشگاهها با اشاره به کسری بودجه 300 میلیارد تومانی وزارت علوم در بخش جاری به لزوم توجه مسئولین به این مسئله تاکید کرد.

دکتر رازقی معاون طرح و برنامه وزارت علوم کسری های زیاد بودجه دانشگاهها را تایید کرد و گفت : برای رفع کسری بودجه دانشگاهها در ماههای پایانی سال باید فکری اندیشید.

علاوه بر دانشگاههای تابع وزارت علوم، آموزش پزشکی (دانشگاههای علوم پزشکی) نیز به شدت با کسری بودجه مواجهند.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت از کسری بودجه 159 میلیارد تومانی در بخش آموزش دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت : مبلغ برآورد کسری بودجه بخش آموزش در وزارت بهداشت بیش از این مبلغ بود که پس از رایزنی هایی که با سازمان مدیریت سابق و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فعلی برگزار شد مبلغ 159 میلیارد تومان مورد تأیید آنها قرار گرفت.

دکتر رحمت الله حافظی یاد آور شد: در همین زمینه رایزنی و جلساتی نیز با دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور انجام شد و این میزان کسری بودجه دانشگاه های علوم پزشکی به اطلاع مسئولین رسید.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آخرین وضعیت کسری بودجه دانشگاه ها را تشریح کرد و گفت: روسای دانشگاهها بار سنگین توسعه علمی را با کسری بودجه به دوش می کشند.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد افزود: در شرایط فعلی دانشگاهها با 2 هزار 700 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستند و مسئولین دانشگاهها پیوسته با کمبودها دست و پنجه نرم می کنند.

وی اضافه کرد : از سوی دیگر دانشگاههای دولتی در سال جاری با رشد 10 تا 20 درصدی دانشجو مواجه بوده اند و همین امر باعث می شود که بار سنگین تولید و توسعه علمی کشور و هدایت آن برای مسئولین دانشگاهی سنگین‌ تر از گذشته باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشکل حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها در سال جاری اظهار داشت: حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها امسال هیچگونه افزایشی نداشته و زیر نرخ تورم در نظر گرفته شده که مورد اعتراض اساتید است.

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم نیز در مورد کسری بودجه دانشگاهها صریحا اعتراف می کند که دانشگاه مشکل بودجه دارند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می گوید: اعتراف می کنیم که کسری بودجه داریم و این کسری مورد تأیید دست اندرکاران ذیربط قرار گرفته است.

زاهدی در مورد کسری بودجه دانشگاهها گفت : در اصلاح بودجه ای که قرار است دولت به مجلس ارائه دهد به طور حتم سهم

دانشگاهها شیرینی افزایش بودجه را احساس نکرده اند



رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبه اختصاص یک تا 4 درصد بودجه دستگاههای اجرایی کشور به تحقیقات دانشگاهها گفت: علیرغم این حرکت قانونمند و تصویب آن در مجلس اما بودجه ای از این طریق به دانشگاهها اختصاص نیافت.



دکتر علیرضا زالی در مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در زمینه 75 درصد پولی که تحت عنوان پژوهش در حال هزینه شدن است اما در اختیار مراکز دانشگاهی نیست، خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری بر این نکته تأکید داشته است که این مسئله را قبول دارد و این موضوع به دلیل عدم همکاری سایر دستگاههای اجرایی با دانشگاهها بوده است.

زالی در خصوص جذب بودجه پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: مسئولین کشوری عنوان می کنند با وجود اختصاص این میزان بودجه به تحقیق، چندان شیرینی تحقیقات دانشگاهها لمس نشده است و تا زمانی که نتایج تحقیقات لمس نشود، مسئولین اختصاص بودجه بیشتر را به راحتی امکانپذیر نمی دانند البته این مسئله نیز مهم است که هنوز کشور تخصیص کسری از میزان بودجه ناخالص داخلی را به طور واقعی تعیین نکرده است.

تاکید وزارت علوم به توجه بی‌سابقه دولت نهم به دانشگاهها



اما مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم نیز بر خلاف ادعای بسیاری که دولت نهم را بی توجه به دانشگاهها می داندن، تاکید می کند : بودجه ای که دولت در دو سال گذشته به دانشگاهها اختصاص داده در حدود بودجه ای است که در 8 سال قبل از دولت نهم به دانشگاهها اختصاص یافته است.



دکتر هاشم دادشپور به مهر گفت: دولت نهم علاوه بر توجه ویژه دولت به بودجه دانشگاهها، برای تجهیز دانشگاهها نیز نگاه ویژه ای داشته است.

وی اضافه کرد: دکتر محمود احمدی نژاد دستور ویژه ای برای رفع نیازهای پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی صادر کرده اند که بر اساس آن دانشگاهها لیست تجهیزات مورد نیاز خود را به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام کرده اند تا نیازهای پژوهشی دانشگاهها برآورده شود.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم افزود: با دستور ویژه رئیس جمهوری حرکت پژوهش سرعت بیشتری می گیرد و این اقدام رئیس جمهوری نقطه عطفی برای دولت نهم خواهد بود. ضمن اینکه این امر نشان دهنده توجه ویژه دولت نهم به دانشگاهها و وزارت علوم است.

دادشپور به کسری بودجه دانشگاهها اشاره کرد و گفت : دانشگاههای کشور دچار کسری بودجه هستند که این کسری با تلاش دکتر محمد مهدی زاهدی و عنایت ویژه دکتر محمود احمدی نژاد به دانشگاهها رفع خواهد شد. در همین راستا بخش قابل توجهی از اصلاحیه بودجه به دانشگاهها اختصاص می یابد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم با بیان اینکه دولت نهم در میان دستگاههای اجرایی بیشترین توجه را به وزارت علوم داشته است، تاکید کرد : بررسی وضعیت دانشگاهها نشان دهنده تعامل مطلوب دولت و وزارت علوم است.



تشریح بودجه سال آینده آموزش و پژوهش دانشگاهها از سوی معاونت ریاست جمهوری



به گزارش مهر، محمد حسن صادقی معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری در تشریح بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش و پژوهش دانشگاهها در سال 1387 گفت: در اجرای قانون برنامه چهارم توزیع اعتبارات در بخش آموزش عالی برای اولین بار توسط دولت نهم سرانه‌ ای شده است که بدین وسیله هزینه ‌های آموزشی در دستگاهها در 2 سال اخیر توسط معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی که در سال 86 جایگزین آن شد، توزیع اعتبارات دانشگاه‌ها عادلانه شد.

معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اظهار داشت: به جز برخی از دانشگاهها که به دلیل آماده نبودن زیرساختها، پراکندگی ساختمانها، بالا بودن نسبت استاد به دانشجو و کارمند به دانشجو مشکلات جزیی دارند تمامی دانشگاهها اصرار بر ادامه توزیع اعتبارات بر اساس تعداد دانشجو دارند.

وی اعتبارت هزینه ‌ای سالهای 84، 85 و 86 و پیشنهادی 87 وزارتخانه های علوم و بهداشت را با یکدیگر مقایسه کرد و گفت: اعتبارات هزینه ‌ای در هر یک از وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای علوم پزشکی (آموزش پزشکی) به بیش از 2 برابر رسیده است.

صادقی با بیان اینکه اعتبار مصوب دانشگاههای علوم در سال 84، 474 میلیارد تومان و در سال 87 بالغ بر 990 میلیارد تومان شده است، گفت: این رقم در دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت از 258 میلیارد تومان در سال 84 به بیش از 500 میلیارد تومان در سال 87 رسیده است. متوسط رشد در بخش هزینه‌ ای دانشگاهها در سال 87، 26 درصد بوده است.

وی اعتبارات عمرانی در بخش آموزش عالی سالهای 84، 85، 86 و 87 را با یکدیگر مقایسه کرد و گفت: اعتبارات مذکور از 183 میلیارد تومان در سال 84 به 437 میلیارد تومان رسیده است و ‌رشد اعتبارات عمرانی دانشگاهها در سال آینده نسبت به سال جاری 65 درصد است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: با تحقق خرید تجهیزات به میزان 233 میلیون دلار در سال 86 میزان سرمایه ‌گذاری دولت در اعتبارات عمرانی دانشگاهها در سال 86 از مرز 650 میلیارد تومان خواهد گذشت.

وی یکی از ویژگیهای بودجه سال 86 و 87 را قرار دادن پاداش پایان خدمت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها در اعتبارات وزارتخانه‌ های علوم و بهداشت عنوان کرد و گفت: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی باید پس از صدور احکام بازنشستگی اعتبارات مربوطه را از وزارتخانه‌ ها دریافت و به اعضای هیئت علمی و کارکنان بازنشسته خود پرداخت کنند.

دکتر محمد حسن صادقی امروز در تشریح بودجه پژوهشی، آموزشی و فرهنگی سال 1387 گفت: با توجه به دستور ریاست جمهوری مبنی بر توجه ویژه به ساخت خوابگاه‌های دانشجویی در سال 87 و در راستای اجرای مصوبات استانی، دولت علاوه بر تسهیلات ویژه ساخت خوابگاه‌های دانشجویی که در سال جاری 50 میلیارد تومان بوده است، 150 میلیارد تومان به ساخت خوابگاههای دانشجویی به وزارتخانه های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده است.

وی اضافه کرد : دولت همانند سال جاری برای سال آینده نیز 120 میلیارد تومان وام دانشجویی در نظر گرفته است.

صادقی به آمار دانشجویان وزارت علوم جز دانشگاههای پیام نور و علمی کاربردی اشاره کرد و گفت : بالغ بر 290 هزار نفر در دانشگاههای وزارت علوم تحصیل می کنند.

وی اضافه کرد : تعداد دانشجویان دانشگاههای وزارت بهدشت نیز بیش از 95 هزار نفر است.



معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری گفت: دولت دستگاههای اجرایی را مکلف به هزینه یک درصد از بودجه اختصاصی خود به پژوهش کرده است. با اجرای این قانون در بخش تکلیفی حداقل یک هزار و 700 میلیارد تومان علاوه بر برنامه‌ های تحقیقاتی دستگاهها که حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان برآورد می‌شود به این بخش اختصاص داده شود.

وی افزود: در لایحه بودجه 87 یک درصد از بودجه دستگاههای اجرایی معادل با 290 میلیارد تومان زیر نظر معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود که این امر عدم کسری بودجه پژوهشی در سال آینده را به دنبال خواهد داشت. البته 4 وزارتخانه علوم، بهداشت، دفاع و کشاورزی از این قانون مستثنی هستند.

صادقی اظهار داشت: در بودجه 2 سال اخیر وزارت علوم مجاز شد 133 میلیون دلار را برای خرید تجهیزات مورد نیاز دانشگاهها هزینه کند که این میزان اعتبار در بخش مورد نظر تا آخر امسال هزینه می شود.

صادقی به اظهارات ریاست جمهوری مبنی بر عدم محدودیت بودجه در بخش تجهیزات اشاره کرد و از تخصیص بودجه ‌ای از سوی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به منظور واردات تجهیزات توسط دانشگاهها خبر داد. با تحقق خرید تجهیزات به میزان 233 میلیون دلار در سال 86 میزان سرمایه گذاری دولت در اعتبارات عمرانی دانشگاهها در این سال از مرز 650 میلیارد تومان خواهد گذشت.

پیش بینی بودجه 87 دانشگاهها از سوی مخبر کمیسیون آموزش

مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده برای دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت در نظر گرفته است، رشد 24 و 38 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال 86 است که به طور حتم داستان کسری بوجه دانشگاهها ادامه خواهد یافت.



محمد علی حیاتی در گفتگو با مهر افزود: اعتبارات دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت و کسریهای این دانشگاهها در سال جاری موضوع مورد بحث جلسه مشترک کمیسیون آموزش و بهداشت مجلس به همراه معاونین وزارتخانه های علوم و بهداشت، معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و برخی روسای دانشگاههای بزرگ کشور بود.

وی ادامه داد : 250 میلیارد تومان کسری بودجه برای دانشگاههای وزارت علوم و 159 میلیارد تومان کسری بودجه برای دانشگاههای وزارت بهداشت به عنوان کسریهای سال 1386 مورد موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفت.

حیاتی گفت: اعتبارات دانشگاهها بر اساس نیاز تعیین نمی شود و مانند روال گذشته تنها بر اساس بودجه مصوب سالهای گذشته مشخص و 10 درصد به آن اضافه می شود.

مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه بودجه دانشگاهها بدون توجه به نیازها و عملکردهای آنها بسته می شود اظهار داشت: همین موضوع باعث می شود دانشگاهها هر ساله با کسری بودجه مواجه باشند و نتوانند به وظایف خود عمل کنند.

وی به بودجه سال آینده ای که بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای دانشگاهها در نظر گرفته شده است، افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده که قرار است به مجلس ارائه شود، چشم انداز خوبی برای دانشگاهها مشاهده نمی شود، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام کرده است که برای سال آینده بودجه دانشگاههای وزارت علوم، 24 درصد بودجه مصوب سال 86 و بودجه دانشگاههای وزارت بهداشت 38 درصد بودجه مصوب سال 86 رشد خواهد داشت.

حیاتی پیش بینی کرد: دانشگاهها در سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه می شوند.



نگاه هزینه ای به دانشگاهها نداشته باشیم



در حالی که برنامه چهارم توسعه برنامه ای مبتنی بر دانایی نام نهاده شده است اما بی توجهی به بودجه دانشگاهها که مهد تمدن و توسعه قلمداد می شوند می تواند لطمات جبران ناپذیری را بر پیکرده آموزش عالی وارد سازد. در حالی که مسئولان آموزش عالی از عالی ترین مقام آن تا روسای دانشگاهها در تلاش برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و حتی تدوین برنامه پنجم توسعه هستند مسئولان برنامه ریز و بودجه ای کشور باید توجه و اهتمام ویژه ای به بودجه دانشگاهها داشته باشند.

به طور حتم نگاه هزینه ای به دانشگاه نگاهی غلط است. بودجه ای که در دانشگاهها صرف می شود به هیچ عنوان هزینه نیست. سرمایه گذاری است که نتایج آن سالهای آینده در سطح جامعه نمایان می شود. جامعه ای که متبلور از دانش باشد و دانشمندان جوان آن فرمانروایان اقتصاد و صنعتش باشند به طور حتم جامعه ای توسعه یافته خواهد بود.

در دولت و نظامی که دانشگاه حرف اول را می زند و دانشگاهی بودن افتخار است می طلبد که نگاه به بودجه های دانشگاهی انقباضی نباشد. مدل سرانه ای دانشجو و تدوین وام های دانشجویی برای تحصیل همه آرزومندان به تحصیل در دانشگاهها سرمایه گذاری بلند مدتی است که هیچ بازار بورس و بانکی نمی تواند آن را تامین کند.

خروج از کشور روز به روز در رسانه های بیگانه مورد بررسی قرار می گیرد. بارها ایران را در خطر فرار مغزها مطرح می کنند. تنها را خروج از چنین نگاهی نگاه ویژه به حمایت از دانشگاههای داخلی است. رئیس جمهوری در سفر اخیر خود به ارمنستان شاهد وضعیت نابسامان دانشجویان ایرانی می شود و دستور ایجاد ستاد توسعه ظرفیت های داخل کشور را در ریاست جمهوری صادر می کند. به طور حتم نگاه ویژه به دانشگاههای داخل کشور می تواند راه برون رفت از خروج دانشجویان و جوانانی باشد که خود و خانواده هایشان دانشگاه را تنها راه ادامه زندگی می دانند.