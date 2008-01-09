عدد دقیق سرانه درمان در بودجه 87 مشخص نیست

دکتر عوض حیدرپور، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه ای را که دولت خود می دوزد و می برد، نمی توان تغییر چندانی در آن صورت داد و تقریبا همه چیز از قبل مشخص است.

وی با انتقاد به نحوه ارائه بودجه کل کشور از سوی دولت به مجلس، افزود: در حال حاضر نمی توان رقم دقیقی از سهم وزارت بهداشت از لایحه بودجه کل کشور ارائه داد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: به نظر می رسد در چنین وضعیتی نتوان سهم سرانه درمان 87 را به طور دقیق مشخص کرد.

حیدرپور افزود: با توجه به اینکه تصمیم گیری در خصوص نوع هزینه ها می بایست با ارائه جداولی از سوی دولت مشخص شود، بنابراین پیش بینی می شود تا اردیبهشت سال آینده نتوان رقم دقیق سرانه درمان را اعلام کرد.

وی گفت: چون ارائه جداول هزینه ها از سوی دولت نیز تا اردیبهشت ارائه خواهد شد و تا آن زمان نمی توان به طور دقیق عدد سرانه درمان را اعلام کرد.