چهار هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور فعال می شود

حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: مساجد با نقش تعین کننده ای که در امور فرهنگی و اجتماعی دارند باید با جذب جوانان به صورت فعال در جامعه عمل کنند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از برنامه های هدفدار و پرنشاط کانونهای فرهنگی هنری مساجد را همایش خانه های آسمانی عنوان کرد و افزود: همایش خانه های آسمانی کارکرد فرهنگی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد است که برای دومین بار به صورت سراسری در مشهد برگزار می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول این همایش که فروردین ماه 86 در مشهد برگزار شد، 600 زوج حضور داشتند که این تعداد در مرحله دوم به هزار و 500 زوج افزایش یافتند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: آموزش سه ساعته، برگزاری اردوهای تفریحی، مذهبی، مسابقات فرهنگی و مشاوره های اختصاصی از جمله برنامه هایی است که برای زوج های جوان در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: چگونگی برخورد با مسائل روزمره، نحوه واکنش در برابر حوادث غیر منتظره، چگونگی برخورد با روحیه یاس و نا امیدی، نحوه برخورد با تجربه های تلخ و ناموفق، بهداشت خانواده، مهارتهای زندگی و اخلاق در خانواده از جمله مباحثی است که به زوجین آموزش داده می شود.

دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور یادآور شد: زوج های جوان در مرحله دوم کمتر از یک سال از زمان ازدواجشان می گذرد و در انتخاب آنان سعی شده که از روستاهای محروم دعوت شوند.