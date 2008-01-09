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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۱۳

چهار هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور فعال می شود

چهار هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور فعال می شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: در حال حاضر سه هزار و 500 کانون در مساجد سراسر کشور فعال است که این تعداد تا پایان سال جاری به چهار هزار مرکز خواهد رسید.

حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: مساجد با نقش تعین کننده ای که در امور فرهنگی و اجتماعی دارند باید با جذب جوانان به صورت فعال در جامعه عمل کنند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از برنامه های هدفدار و پرنشاط کانونهای فرهنگی هنری مساجد را همایش خانه های آسمانی عنوان کرد و افزود: همایش خانه های آسمانی کارکرد فرهنگی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد است که برای دومین بار به صورت سراسری در مشهد برگزار می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول این همایش که فروردین ماه 86 در مشهد برگزار شد، 600 زوج حضور داشتند که این تعداد در مرحله دوم به هزار و 500 زوج افزایش یافتند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: آموزش سه ساعته، برگزاری اردوهای تفریحی، مذهبی، مسابقات فرهنگی و مشاوره های اختصاصی از جمله برنامه هایی است که برای زوج های جوان در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: چگونگی برخورد با مسائل روزمره، نحوه واکنش در برابر حوادث غیر منتظره، چگونگی برخورد با روحیه یاس و نا امیدی، نحوه برخورد با تجربه های تلخ و ناموفق، بهداشت خانواده، مهارتهای زندگی و اخلاق در خانواده از جمله مباحثی است که به زوجین آموزش داده می شود.

دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور یادآور شد: زوج های جوان در مرحله دوم کمتر از یک سال از زمان ازدواجشان می گذرد و در انتخاب آنان سعی شده که از روستاهای محروم دعوت شوند.

کد مطلب 618153

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