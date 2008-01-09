آغاز احداث دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر تا پایان سال 86

دکتر حسن تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : تامین اعتبار و طراحی ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام شده و اعتبار لازم در سال 87 برای اجرای آن پیش بینی شده است و تا پایان سال 86 احداث آن آغاز خواهد شد.

وی در خصوص احداث ساختمان اداری آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت : اعتبار لازم برای طراحی ساختمان اداری و آموزشی دانشکده کشاورزی تامین شده و مراحل طراحی آن در حال انجام است و تا پایان سال 86 احداث آن آغاز خواهد شد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر افزود : اعتبار لازم برای طراحی طرح جامع دانشکده کشاورزی از محل منابع استانی تامین شده و مراحل نهایی طراحی آن در حال انجام است.

تاجیک از پیش بینی فضاهای خوابگاهی جدید در دانشگاه خلیج فارس بوشهر خبر داد و گفت : یک خوابگاه 200 نفره پسرانه برای دانشکده کشاورزی در وزارت علوم تصویب شده است و مراحل نهایی خود را جهت تامین اعتبار طی می کند و احداث یک واحد خوابگاه دخترانه 200 نفره در مجموعه خوابگاهی دخترانه دانشگاه مراحل نهایی انتخاب پیمانکار را در وزارت علوم طی می کند.

وی با بیان اینکه طی سالهای 85 و 86 برای محوطه سازی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 2 میلیارد تومان هزینه شده است، گفت : برای سال 87 اعتبار 5/2 میلیارد تومانی برای محوطه سازی دانشگاه خلیج فارس بوشهر پیش بینی شده است.