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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آغاز احداث دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر تا پایان سال 86

آغاز احداث دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر تا پایان سال 86

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر از آغاز احداث ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر تا پایان سال 86 و تامین اعتبار طرح جامع دانشکده کشاورزی این دانشگاه از محل منابع استانی خبر داد.

دکتر حسن تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : تامین اعتبار و طراحی ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام شده و اعتبار لازم در سال 87 برای اجرای آن پیش بینی شده است و تا پایان سال 86 احداث آن آغاز خواهد شد.

وی در خصوص احداث ساختمان اداری آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت : اعتبار لازم برای طراحی ساختمان اداری و آموزشی دانشکده کشاورزی تامین شده و مراحل طراحی آن در حال انجام است و تا پایان سال 86 احداث آن آغاز خواهد شد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر افزود : اعتبار لازم برای طراحی طرح جامع دانشکده کشاورزی از محل منابع استانی تامین شده و مراحل نهایی طراحی آن در حال انجام است.

تاجیک از پیش بینی فضاهای خوابگاهی جدید در دانشگاه خلیج فارس بوشهر خبر داد و گفت : یک خوابگاه 200 نفره پسرانه برای دانشکده کشاورزی در وزارت علوم تصویب شده است و مراحل نهایی خود را جهت تامین اعتبار طی می کند و احداث یک واحد خوابگاه دخترانه 200 نفره در مجموعه خوابگاهی دخترانه دانشگاه مراحل نهایی انتخاب پیمانکار را در وزارت علوم طی می کند.

وی با بیان اینکه طی سالهای 85 و 86 برای محوطه سازی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 2 میلیارد تومان هزینه شده است، گفت : برای سال 87 اعتبار 5/2 میلیارد تومانی برای محوطه سازی دانشگاه خلیج فارس بوشهر پیش بینی شده است.

کد مطلب 618155

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