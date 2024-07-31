به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ثابت اقلیدی بر لزوم اجرای پیش رویدادهای متعدد و ویژه سومین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی تأکید کرد و اظهارداشت: هم‌اکنون با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در نظر است پیش رویدادهای فرهنگی، مذهبی و گردشگری در استان فارس و شهر شیراز ویژه جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی برگزار شود.

وی در دومین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری آئین‌های عاشورایی ثبت‌شده در فهرست میراث معنوی کشور در شیراز گفت: سومین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی اواخر آبان ماه در شیراز برگزار می‌شود ازاین‌رو در برنامه‌ریزی‌ها سعی شده پیش رویدادهای فرهنگی در شیراز و دیگر شهرستان‌های استان برگزار گردد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: با توجه به اینکه هم‌اکنون در ماه‌های محرم و صفر قرار داریم پیش‌بینی برگزاری یک رویداد فاخر بین‌المللی سوگواره حسینی با مضمون پاسداشت آئین‌های عاشورایی ثبت‌شده در فهرست میراث معنوی کشورصورت گرفته است.

ثابت اقلیدی با اشاره به اینکه با رایزنی‌های به‌عمل‌آمده میدانگاه ارگ کریم‌خانی میزبان پاسداشت آئین‌های عاشورایی ملی و بین‌المللی خواهد بود افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها این رویداد فرهنگی_ مذهبی دهه آخر ماه صفر و بعد از اربعین حسینی به مدت ۴ شب در میدانگاه ارگ کریم‌خانی شیراز برگزار خواهد شد و با رایزنی‌های به‌عمل‌آمده آئین‌ها، تعزیه و مراسم نوحه‌خوانی عاشورایی و محرمی ثبت‌شده در فهرست ملی استان فارس و کشور همچنین آئین‌های مذهبی عاشورایی کشورهای مختلفی چون عراق، هند، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شیراز اجرا می‌شود.

وی بر لزوم اجرای این آئین‌های مذهبی به‌صورت تلفیقی تأکید کرد و با اشاره به اینکه مشارکت‌کنندگان مباحث مالی در برگزاری این رویداد بر عهده استانداری فارس، شهرداری شیراز و اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس به نسبت مساوی است ادامه داد: باید سهم فارس از مباحث مذهبی احیا شود تا گردشگر پذیری شیراز در این حوزه تقویت گردد و بی‌تردید با اجرای چنین رویداد فرهنگی - مذهبی و تکرار آن در مدت‌زمان مشخص در شهری چون شیراز، این شهر را به مقصد اول گردشگری مذهبی کشور تبدیل می‌کند و فارس را در قله برگزاری رویدادهای کشور قرار خواهد داد

بنابراین گزارش آئین‌های عاشورایی ثبت‌شده در فهرست میراث معنوی کشور با دعوت از گروه‌های مطرح تعزیه‌خوانی و سینه‌زنی و مداحان ملی و بین‌المللی در میدان گاه مقابل ارگ کریم‌خانی برگزار می‌شود.