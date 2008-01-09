ملت کار آمدترین افراد برای توسعه کشور را برای نمایندگی خود برگزیند

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: با آغاز رسمی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، مردم نجیب و میهن دوست ایران اسلامی یک بار دیگر در معرض آزمونی سرنوشت ساز قرار گرفته و بار دیگر فرصت یافته است تا با حضوری آگاهانه و حماسی در پای صندوق های رای، سرنوشت کشور و جامعه خود را رقم بزنند.در نظام مردم سالاری دینی، مجلس شورای اسلامی در راس امور و مظهر اراده ملی برای تضمین مصالح کشور، برقراری عدالت و به کرسی نشاندن خواسته ها و مطالبات به حق مردم است.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مردم در قوه مقننه، ضمن دعوت از فرهیختگان درد آشنا، پاکدست ، آگاه و با تجربه برای حضور در عرصه قانونگذاری، توجه داوطلبان نمایندگی و مسئولان اجرایی و نظارت در انتخابات را به نکات ذیل جلب می نماید:

1- امروز به لحاظ نیاز جدی نظام جمهوری اسلامی به اثبات و نمایش کار آمدی دین در اداره جامعه و چشاندن حلاوت دستاوردهای خود در کام ملت و تحقق سند چشم انداز 20 ساله نظام، انتخابات مجلس شورای اسلامی و تشکیل مجلسی مستقل، هوشیار ، قدرتمند، با برنامه و مظهر اراده و خواست ملی، مهمترین مسئله کشور است، لذا از دولتمردان و همه نیروهای سیاسی و ملت آگاه ایران انتظار می رود انتخاب هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را با حداکثر شور و شعور ممکن برگزار کنند.

2- داوطلبان نمایندگی مجلس باید به یاد داشته باشند که در نظام اسلامی، مسئولیت ، طعمه و فرصت امتیاز طلبی و بستن بار دنیوی نیست، بلکه مسئولیت نمایندگی، امانتی بسیار سنگین بر گردن برگزیدگان خواهد بود و کرسی نمایندگی به راستی کرسی خدمت و نوکری خالصانه، بی ریا و ایثارگرانه در حق ملت نجیب ایران است . به این لحاظ، تلاش و تقلای بیش از حد تعارف برای رسیدن به کرسی نمایندگی و تحمیل خود به رای دهندگان در حوزه های انتخابیه، نه فقط اقدامی غیر اخلاقی و نامشروع، بلکه در نزد ملت محکوم و مطرود است.

داوطلبان ارجمند نمایندگی نیز نباید فراموش کنند که انجام کامل و صحیح تکلیف نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی، کاری شبانه روزی، طاقت فرسا و بسیار پر مسئولیت است و آگاهی کامل به امور کشور، مطالعه و تحقیق و ایستادگی با صلابت در برابر مطامع و هوس ها و وسوسه های شیطانی را می طلبد. برگزیده ملت باید 4 سال از زندگی خود را وقف ملت و کشور کند.

داوطلبان نمایندگی همچنین باید به خاطر داشته باشند که بر اساس قانون اساسی، نماینده مجلس نماینده کل ملت و مسئول در برابر همه امور کشور است؛ به این لحاظ، منطقه گرایی و بی توجهی به امور کلان کشور در شان نماینده مجلس نیست و چنین نماینده ای، تکلیف خود در برابر ملت نجیب ایران را به طور کامل انجام نداده است.

3- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی معتقد است، مجلس شورای اسلامی در همه دوره ها باید یاوری دلسوز و ناظری آگاه و جدی بر کار دولت و قوه مجریه باشد. به این لحاظ انتظار می رود نمایندگی مجلس شورای اسلامی ضمن استقلال کامل از سایر قوا به ویژه قوه مجریه، در جهت تداوم نهضت خدمت رسانی و اجرای درست قوانین، یاوری صدیق و دلسوز برای دولت محترم باشند و ضمن هدایت قوه مجریه در مسیر صحیح و قانونی، در جهت مصالح ملت و کشور، از هر گونه کمک خالصانه ، بی منت و بی چشمداشت به دولت محترم دریغ نورزند.

4- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از مجریان و ناظران انتخابات انتظار دارد با قاطعیت و بدون تبعیض به وظایف قانونی خود عمل کرده و با بی اعتنایی به تحرکات هوچی گران و غوغاسالاران، اجازه ندهند افراد آلوده به ناپاکی ها و انحرافات مالی، اخلاقی و اعتقادی به خانه ملت راه یابند. سلامت انتخابات مستلزم اجرای کامل و بدون تبعیض عین قانون است.

5- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از ملت فهیم و فداکار ایران دعوت می کند با دقت در سوابق و عملکرد نامزدهای نمایندگی، نخبه ترین، پاکدست ترین، فهیم ترین و کار آمد ترین افراد برای توسعه کشور را برای نمایندگی خود برگزیده و به خاطر داشته باشند که در نظام مردمسالاری دینی، اصلاح امور و تعالی هر چه بیشتر جامعه، به حضور همه جانبه و پرشور ملت در صحنه محقق می شود.

6- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از همه گروه ها و فعالان سیاسی و طرفدارانشان دعوت می کند با نیتی پاک و خالصانه، وارد عرصه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شده و با پرهیز اکید از منابع مالی مشکوک و آلوده، صرفا در جهت بیان مزایا و برنامه های نامزدهای خود تلاش کنند و انتخابات آتی را صحنه نمایش با شکوه همبستگی و انسجام اسلامی نمایند.