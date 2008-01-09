11میلیون لیتر نفت سفید و نفت گاز در جنوب آذربایجان غربی توزیع شد

علی اصغر توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در پی برودت هوا و قطعی گاز در اکثر مناطق شهرهای جنوب استان از شامگاه سه شنبه، توزیع نفت سفید و نفت گاز در شهرستانهای میاندوآب، مهاباد، نقده، سردشت و پیرانشهر آغاز و تاکنون بیش از 11 میلیون لیتر نفت سفید و نفت گاز توزیع شده است.

وی با بیان اینکه توزیع این فرآورده ها در مناطق شهرهای جنوب و سایر شهرستانهای استان ادامه دارد، اظهار داشت: در حال حاضر انواع تانکرهای سوخت رسان و خودروهای توزیع نفت و شعبات فروش مواد سوختی در شهرهای استان مشغول توزیع مواد سوختی در بین مردم هستند.

توفیقی خاطرنشان کرد: در این راستا برای هر خانوار تا ‪ ۱۰۰‬لیتر نفت سفید و یا نفت گاز اختصاص یافته و در شهرهای مذکور مرحله اول توزیع نفت سفید خاتمه یافته و توزیع مرحله دوم در حال اجراست.

وی یادآور شد: به دلیل محدودیت منابع نفت گاز و نفت سفید در منطقه، شهروندان در سراسر استان تلاش کنند در مصرف گاز و دیگر مواد نفتی صرفه جویی شده تا با بحران سرمای شدید مواجه نشوند.

توفیقی همچنین با اشاره به روند رو به افزایش سرما و محدود بودن ذخایر مواد سوختی در منطقه از مدیریت استان و مسئولان شرکت گاز خواست برای جلوگیری از مشکلات برای مردم چاره اندیشی کنند.

در حال حاضر گاز مناطق شهرهای جنوب استان شامل، مهاباد، بوکان، اشنویه، سردشت و بخش هایی از شهرستان ارومیه قطع است و مردم به دلیل سرمای بی سابقه در مقایسه با سالهای گذشته با مشکلات عدیده ای از جمله نبود وسایل و تجهیزات گرمایشی مواجه هستند.

سرمای شدید حاکم در برخی نقاط استان، تعطیلی مدارس و تاخیر در برگزاری امتحانات نهایی کلیه مدارس و دانشگاه ها و تاخیر در ساعات کار ادارات و کندی تردد در شهرها را به دنبال داشته و مردم را خانه نشین کرده است.