ادعای رایس درباره مخالفت آمریکا با شهرک سازی در جنوب قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر،"کاندولیزا رایس" در گفتگو با روزنامه جروزالم پست، مسئله شهرک سازی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را در اولویت برنامه سفر "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا به سرزمینهای اشغالی قرار داد.

رایس گفت :" آمریکا بین شهرک سازی در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری فرقی قائل نمی شود و اینکه تعهدات اسرائیل به نقشه راه که شامل توقف ساختمان سازی است، عموما به شهرک سازی مربوط می شود."

به نوشته این روزنامه، اظهارات رایس نشان دهنده این مسئله است که موضوع شهرک سازی در اولویت دستورالعمل گفتگوها بین بوش و " ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار خواهد داشت.

بوش که امروز اولین سفر خود را به سرزمینهای اشغالی و کرانه باختری انجام می دهد همچنین قرار است پیش از بازگشتش به واشنگتن در 16 ژانویه، از کشورهایی همچون کویت، بحرین، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و مصر نیز دیدن کند.

به گزارش مهر، مسئله شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی سبب واکنشهای زیادی از سوی جهانیان شده، حساسیت این موضوع تا حدی بود که حتی آمریکا نیز به این مسئله اعتراض کرده و از تل آویو خواست تا به اصول نقشه راه پایبند باشد.

در همین رابطه اخیرا نیز یک روزنامه عبری به نقل از نزدیکان نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که اولمرت در نظر دارد شهرک سازی در بیت المقدس شرقی را به جز در منطقه "هارهوما" (جبل ابوغنیم ) واقع در جنوب شرقی بیت المقدس، متوقف کند.