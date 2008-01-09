علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال شد / مهدی تاج نایب رئیس اول

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان ، دبیرکمیته ملی المپیک، لحظاتی قبل به عنوان تنها نامزد ریاست فدراسیون فوتبال برای مدت 4 سال به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال صبح امروز در آکادمی المپیک برگزار شد و طی آن علی کفاشیان بدون انجام رای گیری به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد. در این مجمع اعضای موافق به نشانه تایید از جای خود برخاستند.

شاهرخ شهنازی دیگر نامزد فدراسیون فوتبال بود که از حضور در این انتخابات انصراف داد.

ضمن اینکه مهدی تاج نیز که تنها نامزد پست نایب رئیسی اول بود با اکثریت آرا و تایید مجمع به این عنوان دست یافت.