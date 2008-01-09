19دی نباید فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی صبح امروز در مراسم گرامیداشت شهدای 19 دی در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه(س) گفت: قیام 19 دی نقطه عطفی بود که سرآغاز پیروزی انقلاب اسلامی شد.



وی با بیان خاطراتی از زمان قیام 19 دی مردم قم افزود: در آن زمان با وجود سردی هوا، مردم قم به خیابانها آمده و از مقدسات اسلامی و دینی کشور دفاع کردند.



امام جمعه موقت قم تصریح کرد: قیام خونین مردم قم در 19 دی ماه نباید به فراموشی سپرده شود، بلکه باید روز به روز برای نسل جوان امروزی تبیین شود.



وی اظهار داشت: باید روش و منش قیام کنندگان و شهدای 19 دی سرلوحه کار مردم قرار گیرد و به آن اهتمام ورزند.



آیت الله استادی با اشاره به سیره قیام کنندگان بیان داشت: در آن زمان قیام کنندگان مسائل دنیوی را برمسائل اسلامی ترجیح ندادند و با آلودگی‌ها مبارزه کردند.



وی ادامه داد: اگر بخواهیم امروز نیز با استکبار مقابله کنیم باید سیره قیام کنندگان 19 دی را ادامه دهیم و به آن پایبند باشیم.



امام جمعه موقت قم با اشاره به توطئه ‌های دشمنان در طول تاریخ و ضربه زدن به نظام اسلامی عنوان کرد: دشمنان همواره به فکر ضربه زدن به پایه ‌های دین و نظام هستند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

وی افزود: تنها نباید به گذشته خود و اعمال و قیامهای صورت گرفته در آن زمان اکتفا کنیم بلکه باید همیشه با دشمن مبارزه کنیم و اجازه ندهیم به اهداف خود دست یابد.



آیت الله استادی همچنین با اشاره به موضوع انتخابات ادامه داد: همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند: این دوره از انتخابات، انتخاباتی حساس است که باید مردم حضور حداکثری داشته باشند.



وی افزود: مردم ما باید هوشیار باشند و با حضور در مجامع مختلف از اسلام و ایران اسلامی دفاع کنند.