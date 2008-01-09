بروز 22 درصد بیماریهای قلبی معلول کم تحرکی است

دکتر محمود الله وردی، با اعلام آمار بیش از دو میلیونی مبتلایان به بیماریهای قلبی و عروقی در کشور، به خبرنگار مهر گفت: ‌احتمال مرگ بر اثر بیماری قلبی و عروقی، 10 درصد بیشتر از فوت در سوانح رانندگی است.

وی با اشاره به افزایش بیماری چاقی در کشور، افزود: چاقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، منجر به افزایش و شدت بیماری قلبی و عروقی و دیگر بیماریها می شود.

به گفته این جراح و متخصص قلب و عروق، به ازای هر 20 درصد اضافه وزن، خطر بیماریهای قلبی دو برابر افزایش می یابد.

وی با اشاره به عوارض چاقی، افزود: 22 درصد بیماریهای قلبی معلول کم تحرکی است که با بالا رفتن سن، افزایش می یابد و به چاقی ختم می شود.

الله وردی با اظهار تاسف از کاهش سن ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی، افزود: در بحث پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر، باید چاره ای اندیشید.

این جراح و متخصص قلب و عروق، با اشاره به روشهای پیشگیری از بیماریهای قلبی و تاکید بر اصلاح روش زندگی و پرهیز از مصرف غذاهای مضر برای قلب و عروق، گفت: کنترل فشار خون، چربی و قند خون،‌ وزن ، ورزش، عدم استعمال دخانیات، پرهیز از استرس، کنترل چاقی و...، از مهم ترین مواردی است که افراد می توانند با مراجعه حداقل هر سه ماه یکبار به پزشک، از وضعیت سلامت خود مطمئن شوند.