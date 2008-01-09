ایران به دانش فنی ساخت دستگاه کاهش مصرف بنزین دست یافت

مهندس شاهرخ هلیلی موگوئی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در این شیوه دستگاه ECU (واحد کنترل الکترونیکی) بر روی خودرو نصب می شود و میزان مصرف سوخت از طریق پنلی که جلوی خودرو نصب شده است، اعلام می شود.

دستگاه کاهنده مصرف سوخت قابل نصب در خودروهای انژکتوری است و مصرف بنزین را تا میزان 45 درصد کاهش می دهد

هلیلی با بیان اینکه ارتباط ECU و پنل به صورت بی سیم (Wireless) است، افزود: این دستگاه قادر است تمام اطلاعات را از طریق سنسورها در یافت کند و ECU اطلاعات را تحلیل و با استفاده از نرم افزارهای نصب شده، اطلاعات را به سایر قطعات ارسال می کند.

وی ادامه داد: هر قطعه، اطلاعات دریافتی را توسط نرم افزارهای نصب شده با شرایط خود تطبیق می دهد و بر اساس آن میزان مصرف را کاهش می دهد.

مجری طرح دستگاه کاهنده مصرف سوخت، سیستم ECU را قابل نصب در خودروهای انژکتوری دانست و تاکید کرد: این سیستم قادر است مصرف بنزین را تا میزان 45 درصد کاهش دهد.

هلیلی دقت این سیستم را منوط به سالم بودن خودرو دانست و اظهار داشت: نقص در سیستم خودرو باعث افزایش مصرف سوخت می شود و نصب سیستم ECU در اینگونه خودروها میزان مصرف را تنها 3 لیتر کاهش می دهد.

مجری طرح نصب سریع و آسان، قیمت مناسب، کاهش قابل ملاحظه مصرف بنزین و صرفه جویی در مصرف را از ویژگیهای این طرح ذکر کرد و به مهر گفت: در این طرح که با همکاری دکتر فروتن پرند انجام شد، نبود دانش فنی و حمایتهای مالی از مهمترین مشکلات ساخت این پروژه بود.

وی با بیان اینکه این اختراع در داخل کشور به ثبت رسیده است، گفت: دانش فنی ساخت این سیستم در اختیار کشورهای سازنده خودرو مانند آلمان، ژاپن، آمریکا و فرانسه است و ایران نیز با ساخت این سیستم به دانش فنی آن دست یافت.