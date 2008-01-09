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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

ایران به دانش فنی ساخت دستگاه کاهش مصرف بنزین دست یافت

ایران به دانش فنی ساخت دستگاه کاهش مصرف بنزین دست یافت

اولین دستگاه کاهنده مصرف بنزین در خودروهای انژکتوری توسط محققان کشور در پارک علم و فناوری خوزستان طراحی و ساخته شد.

مهندس شاهرخ هلیلی موگوئی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در این شیوه دستگاه ECU (واحد کنترل الکترونیکی) بر روی خودرو نصب می شود و میزان مصرف سوخت از طریق پنلی که جلوی خودرو نصب شده است، اعلام می شود.

دستگاه کاهنده مصرف سوخت قابل نصب در خودروهای انژکتوری است و مصرف بنزین را تا میزان 45 درصد کاهش می دهد

هلیلی با بیان اینکه ارتباط ECU و پنل به صورت بی سیم (Wireless) است، افزود: این دستگاه قادر است تمام اطلاعات را از طریق سنسورها در یافت کند و ECU اطلاعات را تحلیل و با استفاده از نرم افزارهای نصب شده، اطلاعات را به سایر قطعات ارسال می کند.

وی ادامه داد:  هر قطعه، اطلاعات دریافتی را توسط نرم افزارهای نصب شده با شرایط خود تطبیق می دهد و بر اساس آن میزان مصرف را کاهش می دهد.

مجری طرح دستگاه کاهنده مصرف سوخت، سیستم ECU را قابل نصب در خودروهای انژکتوری دانست و تاکید کرد:  این سیستم قادر است مصرف بنزین را تا میزان 45 درصد کاهش دهد.

هلیلی دقت این سیستم را منوط به سالم بودن خودرو دانست و اظهار داشت: نقص در سیستم خودرو باعث افزایش مصرف سوخت می شود و نصب سیستم ECU در اینگونه خودروها میزان مصرف را تنها 3 لیتر کاهش می دهد.

مجری طرح نصب سریع و آسان، قیمت مناسب، کاهش قابل ملاحظه مصرف بنزین و صرفه جویی در مصرف را از ویژگیهای این طرح ذکر کرد و به مهر گفت: در این طرح که با همکاری دکتر فروتن پرند انجام شد، نبود دانش فنی و حمایتهای مالی از مهمترین مشکلات ساخت این پروژه بود.

وی با بیان اینکه این اختراع در داخل کشور به ثبت رسیده است، گفت: دانش فنی ساخت این سیستم در اختیار کشورهای سازنده خودرو مانند آلمان، ژاپن، آمریکا و فرانسه است و ایران نیز با ساخت این سیستم به دانش فنی آن دست یافت.
کد مطلب 618184

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