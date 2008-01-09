ارکستر موسیقی همدان تشکیل می شود

کیوان ساکت نوازنده تار با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت : پس از تاسیس ارکستر موسیقی گرگان ،اصفهان و کرمان بنا دارم با رایزنی های انجام شده با ارشاد استان همدان ارکستر موسیقی همدان را تشکیل دهم .

وی در خصوص هدف تشکیل ارکستر موسیقی در مراکز استان ها گفت : تنوع فرهنگ ها در مناطق مختلف ایران از ویژگی ها عمده هنر موسیقی در ایران زمین است و بایستی از قابلیت و تنوع موسیقایی در مراکز مختلف بهره برد.

ساکت اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل نبود ارکسترهای بزرگ در مراکز استان ها نوازندهای چیره دست و یا هنرجویان موسیقی مکانی برای عرضه هنر خود ندارند در نتیجه به برای حضور در ارکسترهای بزرگ به تهران می آیند و این ارکسترها از وجود نوازنده اشباع می شوند بر همین اساس تشکیل ارکستر در مراکز استان نها را با توجه به موسیقی بومی آن مناطق لازم دیدم و با مذاکراتی که با وزارت ارشاد در مراکز استان ها داشتم این ارکسترها را تشکیل دادیم به همین دلیل تصمیم گرفتم ارکستر استان همدان را نیز تشکیل دهم.

وی در پایان برگزاری کنسرت پژوهشی در استان های مختلف را از دیگر اهداف خود دانست و گفت : در کنار تشکیل ارکسترهای موسیقی در مراکز استان ها وجود کنسرت پژوهشی در حوزه های مختلف موسیقی به ویژه در بداهه نوازی را برای دانشجویان موسیقی لازم می دانم بر همین اساس فردا کنسرت پژوهشی در خصوص بداهه نوازی در موسیقی ردیف دستگاهی ایران را در شیراز برگزار می کنم و پس از آن برخی از دانشجویان موسیقی اجرایی را به صورت بداهه خواهند داشت.