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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۵۶

توسط پلیس راه صورت گرفت؛

اعلام آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور

اعلام آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور

پلیس راه ناجا با صدور اطلاعیه ای آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه ناجا بدینوسیله به آگاهی هموطنان میرساند: بنابرصدور اطلاعیه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر اینکه محور هراز مورد پاکسازی برف و یخ قرار گرفته است بدینوسیله پلیس راه این محور را از استان تهران ومازندران در ساعت 30/9 بازگشایی کرد شایان ذکر است تردد وسایط نقلیه بدون زنجیر چرخ خصوصا در ارتفاعات این محور امکانپذیر نمی باشد.

محور قدیم قزوین - زنجان در استان قزوین که به علت بارش  شدید برف و کولاک مسدود شده بود، شب گذشته با تلاش عوامل سازمان راهداری ومامورین پلیس راه بازگشایی گردید.

همچنین محور میناب - جاسک در استان هرمزگان که به علت طغیان رودخانه تبرکن مسدود شده بود، در ساعت 19 مورخه 18/10/86 با تلاش عوامل سازمان راهداری و مامورین پلیس راه بازگشایی گردید.

لذا از رانندگانی که قصد تردد در محور مذکور یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند ، تقاضا می شود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی مامورین پلیس راه توجه نمایند.

ضمنا پلیس راه با شماره تلفن 88255555 ( 10 خط ) بطور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان عزیز می باشد.

کد مطلب 618186

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