اعلام آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه ناجا بدینوسیله به آگاهی هموطنان میرساند: بنابرصدور اطلاعیه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر اینکه محور هراز مورد پاکسازی برف و یخ قرار گرفته است بدینوسیله پلیس راه این محور را از استان تهران ومازندران در ساعت 30/9 بازگشایی کرد شایان ذکر است تردد وسایط نقلیه بدون زنجیر چرخ خصوصا در ارتفاعات این محور امکانپذیر نمی باشد.

محور قدیم قزوین - زنجان در استان قزوین که به علت بارش شدید برف و کولاک مسدود شده بود، شب گذشته با تلاش عوامل سازمان راهداری ومامورین پلیس راه بازگشایی گردید.

همچنین محور میناب - جاسک در استان هرمزگان که به علت طغیان رودخانه تبرکن مسدود شده بود، در ساعت 19 مورخه 18/10/86 با تلاش عوامل سازمان راهداری و مامورین پلیس راه بازگشایی گردید.

لذا از رانندگانی که قصد تردد در محور مذکور یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند ، تقاضا می شود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی مامورین پلیس راه توجه نمایند.

ضمنا پلیس راه با شماره تلفن 88255555 ( 10 خط ) بطور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان عزیز می باشد.