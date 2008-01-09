ویزیت 10 نفر در یک ساعت در راستای تکریم بیمه شدگان است

دکتر بهنام پرهیزگار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معتقد هستیم باید در زمان مناسب ، بیمار ویزیت شود بنابراین به طور حتم با ویزیت 10 نفر در یک ساعت بهتر می توان نسبت به معاینه بیماران اقدام نمود.
وی در ارتباط با معطلی بیماران در مراکز درمانی به جهت صدور این بخشنامه، گفت: اجرای این بخشنامه تاکنون باعث ایجاد مشکل برای بیمه شدگان نشده است.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران خاطر نشان کرد: برنامه های گسترده ای در جهت جلب رضایت بیمه شدگان در دستور کار قرار گرفته که به طور حتم بسیاری از مشکلات مردم را به خصوص در امر درمان رفع خواهد کرد.
پزهیزگار اظهار داشت: برنامه های سازمان تامین اجتماعی در راستای ارائه خدماتی درمانی مطلوب تر در مراکز درمانی اجرایی خواهد شد.
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