ویزیت 10 نفر در یک ساعت در راستای تکریم بیمه شدگان است

مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران، گفت: صدور بخشنامه ویزیت 10 نفر در یک ساعت در مراکز درمانی در راستای تکریم بیمه شدگان و توجه بیشتر به نحوه صحیح معاینه بیمار است.