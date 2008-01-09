آغاز رقابت آخرین دستاوردهای الکترونیکی دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون Oled (دیودهای ارگانیکی ساطع کننده نور) با وضوح تصویر بسیار بالا، امکان برقراری تماس تلفنی از راه اینترنت "اسکایپ" روی "پلی استیشن قابل حمل سونی"، نمایشگرهای بسیار باریک به ضخامت یک برگ کاغذ و دوربینهای ویدیویی با "ابر دیسک سخت" تنها بخشی از محصولاتی است که در نمایشگاه محصولات مصرفی سال 2008 لاس وگاس آمریکا (Ces) به نمایش گذاشته شده اند.

نمایشگاه امسال که در فضایی به مساحت 600 هزار متر مربع در لاس وگاس برگزار می شود، میزبان دو هزار و 700 راهنما و معرفی کننده محصولات الکترونیکی است و انتظار می رود که در حدود 150 هزار بازدیدکننده داشته باشد.

این نمایشگاه در شرایطی برگزار می شود که گردش مالی محصولات الکترونیکی در 9 بازار ملی مهم به خصوص آمریکا، چین و ژاپن در سال 2007 بیش از 600 میلیارد دلار بوده است و در این بازارها در مجموع یک میلیارد تلفن همراه، بیش از 100 میلیون رایانه و 200 میلیون تلویزیون به فروش رفته است.

براساس گزارش مجله Wired، یکی از تازه ترین دستاوردهای عرضه شده در Ces امسال تلویزیونهای Oled شرکت سامسونگ است که در ابعاد بزرگ 1/14 تا 31 اینچ عرضه شده اند.

در این خصوص جونگوو پارک، رئیس تجارت رسانه های دیجیتال سامسونگ اظهار داشت: "اکنون ما اطمینان داریم که کیفیت فیلم با این تلویزیونها به بیش از 4 برابر کیفیت نمایش فیلم با تلویزیونهای موجود در بازار افزایش خواهد یافت."

همچنین دو تلویزیون جدید شرکت "ال جی"، همتای کره ای سامسونگ نیز از تازه ترین دستاوردهای بازار نمایشگرها به شمار می رود. این دو مدل که LG71 در ابعاد 47 تا 52 اینچ و LG60 نام دارند دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند. برای مثال مدل اول، توانایی دریافت بدون سیم سیگنالهای صوتی و تصویری را با وضوح بسیار بالا دارد و قطر مدل دوم تنها 3/4 سانتیمتر است.

بنابراین گزارش، پاناسونیک در این نمایشگاه با معرفی پخش کننده "دی وی دی پرتو آبی" خود با عنوان DMP-BD50 شرکت کرده است.

این پخش کننده پرتو آبی علاوه بر امکان نمایش "دی وی دی" مجهز به یک "قفل شکن یکپارچه صوتی" با 1/7 کانال است که به کمک می توان به اینترنت نیز متصل شد.

از میان شرکتهای اروپایی شرکت کننده در نمایشگاه لاس وگاس می توان به شرکت "فلیپس" اشاره کرد که با نمایشگر کاغذ الکترونیک که در ابعاد یک برگ کاغذ A4 است در این نمایشگاه حاضر شده است.

در میان شرکتهای آمریکایی نیز، اپل با HD 6515 شرکت کرده است. این محصول، یک سیستم صوتی 1/5 کانال و مجهز به یک استریو است و علاوه بر اینکه به "آی پاد" متصل می شود می تواند کلیدهای "یو اس بی"، سی دی و میکروکارتهای حافظه را هم بخواند.

از تازه ترین دستاوردهای بازار دوربینهای ویدیویی، مدل Gigashot A محصول توشیبا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت این دوربین ویدیویی امکان ضبط فیلم با وضوح تصویر بسیار بالای 1920 در 1080 پیکسل (Full HD) و ذخیره و آرشیو این فیلمها روی دیسک سخت با گنجایش 100 گیگابایت را دارد.

در عرصه رایانه محصولات جدید متنوعی معرفی شده اند که از آن جمله می توان به رایانه قابل حمل Asus M70S با گنجایش یک "ترابایت" (1000 گیگابایت!) اشاره کرد.